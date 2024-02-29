Здоровье 29 февраля 2024, 13:44 Врач рассказала, как подготовиться к сезону весенней аллергии «Вечерняя Москва»: врач Зорина рассказала, как подготовиться к весенней аллергии Фото: Fotolia

Читать 360tv в

Существует метод, который не только облегчает аллергические реакции, но и способствует долговременному изменению ответа иммунной системы. Об аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ) рассказала «Вечерней Москве» аллерголог «Андреевских больниц Неболит» Мария Зорина.

Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) является единственным методом, направленным на борьбу с первопричиной аллергии. В России доступен неинъекционный вид препарата для лечения реакции на пыльцу березы, прием которого рекомендуется начать за 2–4 месяца до начала их цветения — с ноября по декабрь и до конца мая.

Реклама

«Эффективность АСИТ напрямую зависит от суммарной дозы аллергена, полученной за время лечения. Таким образом, важны как начало терапии, так и ее продолжительность», — заявила Зорина.

Первую дозу необходимо принять под контролем специалиста, после чего лечение продолжается самостоятельно под регулярным наблюдением аллерголога. Для достижения устойчивого эффекта требуется минимум три курса АСИТ, что поможет организму развить устойчивость к аллергену.

Преимущества АСИТ — уменьшение симптомов аллергии, снижение потребности в симптоматических препаратах и уменьшение риска развития бронхиальной астмы у аллергиков в три раза.

Зорина подчеркнула, что современные методы терапии, включая АСИТ, могут значительно улучшить жизнь аллергиков и снизить риски для здоровья.

Ранее врач Наталья Логачева посоветовала аллергикам на период цветения отказаться от продуктов пчеловодства, алкоголя, специй.