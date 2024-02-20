Здоровье 20 февраля 2024, 16:19 Врач Логачева посоветовала аллергикам на период цветения отказаться от продуктов пчеловодства, алкоголя, специй

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Людям, страдающим от аллергий, на период цветения стоит отказаться от продуктов пчеловодства, алкогольной продукции и от специй. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщила врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева.

Что касается специй, чаще всего аллергическую реакцию провоцируют тмин, анис и карри. С началом весны стоит добавить в рацион питания брокколи, в котором содержится фолиевая и аскорбиновая кислота.

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«Салаты лучше заправлять оливковым маслом, содержащим полиненасыщенные кислоты омега-3 и омега-6, которые смягчают признаки воспаления», — процитировал RT Логачеву.