Эксклюзив 24 января 2024, 12:59 «Эпидемии были, есть и будут». Какие вирусы могут стать «болезнью X» Профессор Альтштейн: неизвестные коронавирусы могут стать «болезнью Х» DCStudio / Freepik

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«Болезнь Х», способная убить миллионы человек, стала одной из тем на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала подобные обсуждения рутинной работой и пояснила, что эксперты и ученые пытаются просчитать вероятные сценарии при распространении любого заболевания. Какие именно вирусы могут стать той самой «болезнью Х» и спровоцировать новую пандемию, рассказал «360» вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Эпидемии не победить

Пока нет никаких оснований считать, что человечество победило все эпидемии, отметил собеседник «360». Население Земли уже достигло восьми миллиардов и продолжит расти, а тяжелые болезни распространялись, когда людей было намного меньше, указал Альтштейн.

Были огромные эпидемии, когда нас было меньше одного миллиарда, даже полмиллиарда. А сейчас еще больше возможностей для возникновения инфекционных заболеваний. Поэтому эпидемии были, есть и будут. Анатолий Альтштейн вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи

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По словам профессора, возбудители болезней, о которых мы уже знаем, включая коронавирус и грипп, могут вызвать новую пандемию. Но у людей уже есть иммунитет к этим вирусам, поэтому страшную ситуацию они не спровоцируют.

«Другой вопрос — это появление новых вирусов. Новые вирусы, опасные для человека, появиться могут. В первую очередь это могут быть те же самые коронавирусы, но уже другие их виды, с которыми мы пока дело не имели. Коронавирусов много, и мы на себе не испытали действие многих из коронавирусов, которые нам сейчас даже неизвестны. Другая возможность — это вирусы гриппа птиц. Вирус гриппа птиц — очень подозрительная группа вирусов. Они очень похожи на вирусы гриппа, с которым мы уже имеем дело», — рассказал собеседник «360».

Специалист уточнил, что сейчас известно о нескольких птичьих вирусах, ставших человеческими. Однако есть вероятность появления новых подобных возбудителей.

Эти птичьи вирусы на первых порах, когда они в первый раз ударят по человеческому обществу, могут быть очень опасными. Анатолий Альтштейн

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Вероятность создания биологического оружия

Есть версия, что новая пандемия может возникнуть из-за искусственно созданных вирусов, которые якобы тайно разрабатывают в качестве биологического оружия. Профессор подтвердил, что создать опасный пандемический вирус с помощью генной инженерии можно. Однако специалист усомнился, что кто-то прибегнет к такому методу.

«Я думаю, нужно быть совсем уж полным идиотом, чтобы использовать такое оружие. Скорее всего, этого делать никто не будет, потому что у нас есть ядерные бомбы — этого вполне хватит, чтобы погубить человечество. Зачем нам губить человечество с помощью вирусов?» — задал риторический вопрос доктор наук.

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Альтштейн также опроверг предположения, что с помощью болезней природа справляется с перенаселенностью планеты. По словам собеседника «360», никаких плохих намерений у природы против человечества нет.

Не нужно придумывать, просто меняются условия. Такое большое количество людей, которое на планете появилось, способствует [распространению болезней]. А в природе существует очень много вирусов, возбудителей опасных болезней, которые пока не приняли широкий эпидемический характер. Вообще вирусов, которые способны распространиться по всей планете, как коронавирус или вирусы гриппа, мучить и заражать всю планету, вызывать сотни миллионов заболеваний, — таких вирусов очень мало. Искусственно сделать такие вирусы достаточно сложно. Анатолий Альтштейн

Профессор добавил, что в лаборатории можно создать вирус, который способен вызвать локальную эпидемию и даже будет смертельным для людей. Но никакой здравомыслящий человек и руководитель государства на это не пойдет, заверил доктор медицинских наук. В любом случае, все болезни человечество никогда не победит, резюмировал вирусолог.