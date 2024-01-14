Эксклюзив 14 января 2024, 17:45 Болезнь, о которой мы ничего не знаем. Что такое «инфекция Х»? Иммунолог Крючков: болезнь Х — это неизвестный вирус с пандемическим потенциалом Freepik

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«Инфекция Х» — это не какая-то конкретная болезнь. Это теоретический концепт, который означает некую неизвестную инфекцию с высоким пандемическим потенциалом, рассказал «360» иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп», эксперт по общественному здоровью Николай Крючков.

Существует перечень Всемирной организации здравоохранения, в который входят возможные источники пандемий. Туда включили коронавирусы, тропические лихорадки, вирус Зика и Нипах, а также вирусы гриппа.

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«В том числе туда была введена, по-моему, это произошло в 18-м году, если не ошибаюсь, болезнь Х, как раз инфекция Х», — отметил специалист.

По его словам, это сделали для того, чтобы подготовиться к вероятной вспышке неизвестной болезни и минимизировать риск пандемии. Подготовительные мероприятия должны быть направлены не только на конкретную группу вирусов, уточнил Крючков.

«Но и предполагать в своей основе, что может появиться и тот чрезвычайно опасный инфекционный источник, та инфекция, о которой мы сейчас ничего не знаем», — добавил он.

Почему это важно?

Такие мероприятия необходимы для разработки диагностических систем, в том числе ПЦР-тестов, вакцин широкого спектра действия, лекарственных препаратов, которые воздействовали бы не только на конкретную инфекцию, но и на большую группу вирусов.

Речь идет также о профилактических мероприятиях. Многое будет зависеть от заразности вируса, пути его распространения, конвертируемости инфекции из легкой в тяжелую.

В общем, целый ряд таких вещей, которые нужно продумывать заранее. То есть, понятное дело, что у нас есть перечень из более ли менее конкретных кандидатов на следующую пандемию. Но также нужно понимать, что пандемию может также вызвать и та инфекция, о которой мы сегодня ничего не знаем. Николай Крючков иммунолог

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Почему о вирусах ничего не известно?

Вирусов может еще не быть. На текущий момент продолжается эволюция патогенов, и она происходит довольно быстро, и через какое-то время вирус может появиться. Патоген может существовать, но находиться в замороженном состоянии, например, в ледниках или слоях вечной мерзлоты. Вирус может существовать «на задворках» и циркулировать умеренно среди животных. Но неожиданные мутации способны привести к тому, что инфекция резко выйдет на авансцену. Еще одна причина более экзотическая — это патоген из космоса. Вирус может прилететь вместе с крупным метеоритом, не сгорев в верхних слоях атмосферы. Актуальный на сегодняшний день вариант — это искусственно созданные организмы. Их разрабатывают на основе существующих вирусов путем биоинженерных изменений. Таким образом малоопасному вирусу или бактерии можно придать свойства, которые сделают его очень сильным патогеном.

Да, это очень актуальная история. Это плохо контролируемая история. И более того, это история массовая. Николай Крючков иммунолог

Pxhere

В любом случае, по любым из этих причин история с болезнью Х актуальна. Те эпидемические технологии, которые разрабатывают ученые, должны быть универсальными насколько это возможно, подчеркнул Крючков.

«Если у нас не будет подготовленных нормальных технологий, которые мы быстро сможем адаптировать под какую-либо инфекцию, в том числе инфекцию Х, соответственно, мы потеряем время, и ущерб будет огромный», — предупредил эксперт.

Пандемия не за горами

Скорее всего, болезнь Х будет вызвана птичьим гриппом. Есть и другие кандидаты, поэтому важно подготовиться заранее. Тогда результат будет гораздо лучше, чем это было в случае с коронавирусом.

«Сейчас нужно выделять на это ресурсы, уже сейчас, не ожидая следующую пандемию, она не за горами совсем. <…> Вот, собственно, для того, чтобы выделять на это ресурсы и заниматься уже сейчас заранее этими вопросами, нужно, конечно, подразумевать, что мы можем столкнуться с той инфекцией, о которой ничего не знаем. Но это не отменяет усилий по тому перечню инфекций, которые мы уже знаем», — заключил специалист.

Тему инфекции Х собрались поднять в Швейцарии во время Всемирного экономического форума. В Роспотребнадзоре отметили, что заявления об этой болезни могут иметь экономические мотивы.