Здоровье 15 августа 2023, 00:31 Чума на оба ваши дома. Чем грозит очередная вспышка опасной болезни из Китая Микробиолог Супотницкий: России не грозит завоз бубонной чумы из Китая РИА «Новости»

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В китайском автономном районе Внутренняя Монголия выявили три случая заражения бубонной чумой — заболела семья. Заболевание не дойдет до России, поскольку инфекция не покидает пределы природного очага. А соблюдение элементарных мер гигиены позволит максимально себя защитить, как и покупка мяса в проверенных местах.

Новая вспышка чумы в Китае

Семье в китайском автономном районе Внутренняя Монголия не повезло. Жена, муж и их дочь заразились бубонной чумой, сообщило агентство Reuters. Что именно стало причиной инфицирования, неизвестно. Но Роспотребнадзор уже успокоил россиян. На границе с Китаем усилили санитарный контроль, а риск завоза болезни назвали минимальным.

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«Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу с учетом данных АИС „Периметр“ в рамках федерального проекта „Санитарный щит“», — подчеркнули в ведомстве.

В августе в столице Монголии Улан-Баторе зафиксировали новый случай заражения бубонной чумой. Как сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Национальной центр зоонозных заболеваний Монголии, это произошло из-за того, что мужчина съел мясо сурка. Для республики проблема с чумой не нова. В конце июня этого же года в одном из районов страны зафиксировали случай заражения этой болезнью человека.

Недавно Национальный центр зоонозных инфекций Монголии выявил патоген бубонной чумы на границе с Россией. Специалисты из республики нашли его в трупе детеныша сурка, найденного в регионе Завхан.

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Минимальные риски

Вспышка бубонной чумы в Китае не грозит россиянам, заверил «360» кандидат биологических наук, микробиолог, изобретатель и писатель Михаил Супотницкий. По его словам, Роспотребнадзор дал совершенно объективную информацию о происходящем — риски минимальны.

Бубонная чума не выходит за пределы своего природного очага. То есть какой-то опасности для России нет. Чума там всегда была, есть и будет. Так что удивляться нечему. Михаил Супотницкий микробиолог

Сейчас, вероятно, природные очаги бубонной чумы активны в китайском автономном районе. Но даже инфицированные люди для других не заразны, заверил Супотницкий.

Болезнь, по его словам, не опасная, но коварная. Начинается все с температуры, головной боли. Затем образуются припухлости в участках, где находятся лимфатические узлы. Если не заниматься лечением, риск летального исхода составляет 50%. Тогда как при своевременном оказании необходимой медицинской помощи смертность составляет не более 7%.

«Бубонная чума вызывается укусами зараженных чумных блох. Если блоха укусила голень, бубоны будут развиваться на бедре или в пахе. Если блоха за плечо — шейные бубоны будут воспаляться или подмышечные. Вот так они и распознаются», — пояснил микробиолог.

РИА «Новости»

Мясо нужно проверять

Педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус подтвердил — болезнь имеет эндемический характер: бубонная чума характерна для определенной местности. В основном, она возникает только там, где есть инфицированные животные.

«Получить его (заболевание — прим. ред.) можно, если ты имеешь контакт со шкурой или мясом животного, пораженного чумой. По-другому это сделать невозможно», — отметил иммунолог.

Меры безопасности стоит принимать вне зависимости от того, есть ли рядом природный очаг болезни или нет. В первую очередь, если дело касается мяса, важен ветеринарный контроль и гигиена.

«Охотники или те, кто забивают животное, должны следить за этим и соблюдать меры гигиены. Не использовать непроверенные источники, такие как шкуры неизвестных животных, которые могут быть больными, и то мясо, которое не прошло ветеринарный контроль», — подчеркнул Продеус.

Он добавил, что в ситуации с заражением семьи в Китае россиянам беспокоиться не стоит. Никакой глобальной проблемы или переполоха нет.