Здоровье 14 августа 2023, 20:28 «Риск минимален». Роспотребнадзор оценил вероятность завоза чумы в Россию Роспотребнадзор: риск завоза чумы из Китая в Россию минимален РИА «Новости»

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Риск завоза бубонной чумы в Россию сочли минимальным. На границе усилили санитарный контроль, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу с учетом данных АИС „Периметр“ в рамках федерального проекта „Санитарный щит“», — уточнили в ведомстве.

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Ранее в китайском автономном районе Внутренняя Монголия зарегистрировали три случая заболевания бубонной чумой. Все заболевшие – члены одной семьи: жена, муж и дочь, сообщило агентство Reuters.

В конце июля 2023 года патоген бубонной чумы выявили на границе России и Монголии. Монгольские специалисты обнаружили его в трупе детеныша сурка найденного в регионе Завхан.

В конце июня в одном из районов Монголии зафиксировали случай заражения чумой человека.