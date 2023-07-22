Здоровье 22 июля 2023, 15:46 Патоген бубонной чумы нашли на границе России и Монголии Национальный центр зоонозных инфекций Монголии заявил о патогене чумы на границе с Россией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Патоген бубонной чумы обнаружили монгольские специалисты в трупе детеныша сурка, найденного в регионе Завхан на границе с Россией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника отдела общественного здравоохранения Национального центра по изучению зоонозных инфекций страны Лхунрэва Роломжава.

Собеседник агентства подчеркнул, что мертвое животное нашли в минувшую среду, 19 июля. Проведенный экспресс-тест на опасное заболевание дал положительный результат. Дальнейшие исследования показали, что в организме сурка находился патоген бубонной чумы.

Реклама

«Местному населению и туристам еще раз напомнили о запрете охоты на сурков и поедания их мяса», — заявил Роломжав.

В конце июня специалисты Монголии сообщили о 130 природных очагах чумы. В зоне повышенного риска оказались западные районы страны на границе с Россией и Китаем.

Роспотребнадзор регулярно проводит профилактические мероприятия в приграничных районах. В этом году ведомство снова приняло все меры, отметив, что риск завоза заболевания бубонной чумы в Россию исключен. В последний раз случай заражения среди россиян зафиксировали в 2017 году.