Здоровье 04 июля 2023, 05:33 Риск завоза в Россию чумы из Монголии исключили «Парламентская газета»: россиянам не нужно бояться заражения чумой из Монголии Pxhere

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В конце июня в одном из районов Монголии зафиксировали случай заражения человека чумой. В Роспотребнадзоре сообщили «Парламентской газете», что россиянам не нужно бояться заражения этим заболеванием, поскольку все риски исключены.

«Территория, где зафиксировали случай заболевания, граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 километров от российской границы. Поэтому риск завоза оттуда заболевания исключен», — объяснили в пресс-службе ведомства.

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В России налажена системная работа, отметил академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, три противочумные станции на границе с Монголией мониторят природные очаги.

«После появления заявлений о заражении человека чумой регион курирует Иркутский противочумный институт во главе с профессором Балахоновым. Ведется постоянное наблюдение», — пояснил Онищенко.

Он также добавил, что в Горном Алтае в преддверии сезона привили весь Кош-Агачский район, это примерно 18 тысяч человек.

В Кош-Агачском районе находится природный очаг чумы, указано в материале. В этом районе идет постоянное наблюдение. Каждую весну здесь проводят вакцинацию.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в стране провели необходимые профилактические меры для исключения риска завоза чумы из Монголии. Ситуация находится на строгом контроле ведомства, проведены все необходимые профилактические меры.