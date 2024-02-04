Здоровье 04 февраля 2024, 18:46 Коварный и бессимптомный. Что нужно знать о раке и как его избежать Врач-онколог Пылев: коварность рака — в его бессимптомности Коллаж: Freepik / Unsplash / Телеканал «360»

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В начале февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Смертельная и коварная болезнь уже унесла не один десяток миллионов жизней. «360» узнал у врачей-онкологов, как появляются злокачественные образования, какие у них бывают стадии и, главное, как борются с самой серьезной проблемой в истории здравоохранения.

1 Всемирный день борьбы против рака: когда и зачем отмечают Ежегодно 4 февраля в мире отмечают День борьбы с раковыми заболеваниями. Специалисты из официальной организации World Cancer Day напомнили, что знаковое для здравоохранения событие впервые утвердили в 2000 году. «Всемирный день борьбы с раком превратился в позитивное движение, призывающее всех и каждого объединиться, чтобы противостоять одной из самых серьезных проблем в нашей истории. <…> Сегодня мы знаем о раке больше, чем когда-либо прежде. Большой прогресс в этом помог снизить факторы риска и, наоборот, повысить эффективность профилактики, улучшить диагностику, процесс лечения и уход за больными», — отметили они. Участники мероприятия в честь Всемирного дня борьбы против рака в Пакистане. Фото: PPI / Keystone Press Agency / Global Look Press Королева Нидерландов Максима посещает центр детей, больных раком. Фото: Nieboer / Keystone Press Agency / Global Look Press Волонтеры во время мероприятия, посвященному Всемирному дню борьбы против рака, Испания. Надпись: «Все вместе против рака». Фото: Gabriel Luengas / Keystone Press Agency / Global Look Press Социальная реклама на улицах Лондона, предупреждающая об опасности игнорирования рака яичников. Фото: Mark Thomas / Parsons Media / Global Look Press Участники мероприятия в честь Всемирного дня борьбы против рака в Пакистане. Фото: PPI / Keystone Press Agency / Global Look Press Королева Нидерландов Максима посещает центр детей, больных раком. Фото: Nieboer / Keystone Press Agency / Global Look Press Данные ВОЗ о раке Цель Всемирного дня борьбы против рака — акцентировать внимание общества на проблеме профилактики онкологических заболеваний, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас злокачественные новообразования. Рак — одна из ведущих причин смерти как во всем мире, так и в России. По информации Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году болезнь унесла жизни почти 10 миллионов человек. Из них наибольшее число пациентов — 1,8 миллиона случаев смерти — страдали раком легких. Наиболее распространенные виды онкологических заболеваний в 2020 году — рак молочной железы, легких, толстой, прямой кишки и предстательной железы. В 2022-м — злокачественные новообразования в легких, молочной железе и колоректальный рак. Фото: Ingram Images / Global Look Press В преддверии Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями аналитики ВОЗ опубликовали доклад с прогнозом. По их подсчетам, в 2050 году будет устрашающий рост заболеваемости раком — более чем до 35 миллионов случаев. Это на 77% больше, чем в 2022-м, когда зарегистрировали 20 миллионов. Несмотря на пандемию коронавируса и другие ведущие причины смерти, уровень смертности от рака продолжал снижаться с 2019 по 2020 год (на 1,5%), способствуя общему сокращению на 33% с 1991 года и предотвращению примерно 3,8 миллиона смертей, подсчитали аналитики Американского онкологического сообщества. Однако в последние годы вновь наблюдается подъем заболеваемости.

2 Как проявляется рак: первые симптомы и признаки Рак — общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Главный из характерных признаков недуга — быстрое образование и рост аномальных клеток. На начальных стадиях заболевания большинство видов рака никак себя не проявляют, в чем и заключается коварность этого недуга, рассказал «360» врач-онколог, главный врач федеральной сети клиник «Евроонко» и кандидат медицинских наук Андрей Пылев. «Обычно врачи находят злокачественные новообразования совершенно случайно, поскольку ярких клинических проявлений у болезни нет», — подчеркнул он. Медицинские работники смотрят результаты обследования с помощью аппарата компьютерной томографии (КТ). Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Тем не менее исключения есть. Например, некоторые виды злокачественной опухоли врачи могут хотя бы заметить с помощью пальпации — ощупывания тела пациента. Собеседник «360» напомнил: часто женщины могут обнаружить рак молочной железы на ранних стадиях, проводя самодиагностику. «При других видах заболевания, к примеру раке печени, опухоль может вырасти до 10 сантиметров, а диагноз поставят только лишь на поздней метастатической стадии», — предупредил Пылев. Некоторые виды злокачественной опухоли так или иначе имеют отличительные симптомы на ранних стадиях. Заведующий отделением химиотерапии № 4 НМИЦ онкологии имени Николая Блохина и врач-онколог Алексей Румянцев в разговоре с «360» перечислил основные клинические проявления самых распространенных видов рака (листайте карусель): Коллаж: Unsplash / Телеканал «360» Коллаж: Unsplash / Телеканал «360» Коллаж: Unsplash / Телеканал «360» Коллаж: Unsplash / Телеканал «360» Коллаж: Unsplash / Телеканал «360» Коллаж: Unsplash / Телеканал «360» Несмотря на отсутствие общих и явных клинических симптомов, существует «синдром малых признаков», который относят не к отдельному виду рака, а в целом к онкологическим заболеваниям, уточнил врач-онколог Пылев. В списке признаков этого синдрома — чрезмерная утомляемость и слабость, преобладание негативного настроения, потеря веса. При наличии таких настораживающих симптомов медики обычно немедленно отправляют пациента на обследование и диагностику. Оба онколога порекомендовали: в случае появления неприятных ощущений и недомоганий следует обратиться к врачу, не откладывать на потом.

3 Как не заболеть раком Какие вредные привычки повышают риск рака Вредные привычки, пожалуй, давно стали магнитом для онкологических заболеваний. По словам Румянцева, они не вызывают рак сами по себе, однако резко повышают вероятность его развития. Основные факторы, напрямую влияющие на развитие рака, — употребление табака, алкоголя и переедание. Курение — доказанный фактор риска развития рака легких, поджелудочной железы и ряда других онкологических заболеваний, подтвердили онкологи. По информации ВОЗ, до 30% всех смертей по причине онкологических заболеваний изначально вызваны употреблением табака. Курение после постановки диагноза повышает риск рецидива на 42% по сравнению с некурящими пациентами. У бывших курильщиков этот показатель выше на 15%. Freepik Курение в процессе лечения ухудшает заживление ран и снижает сопротивляемость организма к инфекции, что повышает вероятность осложнений после хирургических операций, лучевой и химиотерапии. Отказ от табака после выявления злокачественной опухоли снижает риск смерти на 30-40%. Генетика и рак: передается ли он по наследству Не всегда риск развития злокачественных клеток может передаваться по наследству, отметил Пылев. Если у одного из родителей есть злокачественное новообразование, это не означает, что оно в обязательном порядке будет и у ребенка. «Тем не менее есть определенные виды, такие как рак молочной железы или яичников, где такую вероятность доказали. Однако далеко не всегда генетика повышает риски образования заболевания», — констатировал медик. В большинстве случаев развитие злокачественной опухоли происходит спонтанно. Такой вид рака называют спорадическим, он составляет примерно 70-80% случаев. Спорадический рак не повышает риск заболеть у родственников, а все мутации — случайны: они накапливаются в течение жизни и не передаются по наследству. Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik Наследственный рак встречается всего в 5-10% случаев. Врачи четко ассоциируют его с наследованием мутированного гена, уточнил собеседник «360». Такие гены передаются от родителей к детям и в значительной степени повышают риск развития заболевания. Отдельную группу составляет так называемый семейный рак (около 10-15% всех случаев). Но не следует путать этот тип рака с наследственным. Как правило, он встречается в семьях с определенными особенностями жизнедеятельности, питания и образа жизни в целом, который не меняется из поколения в поколение. Андрей Пылев врач-онколог Профилактика онкологических заболеваний Главная составляющая профилактики онкологических заболеваний — здоровый образ жизни. Тем не менее, по словам врача-онколога, правильное питание, отказ от вредных привычек и занятия спортом — не гарантия того, что опухоль в какой-то момент не возникнет. «Далеко не всегда новообразование появляется из-за внешнего воздействия или образа жизни. В большинстве случаев врачи не могут понять, почему у пациента возникла опухоль. Поэтому лучшая профилактика — контроль за своим здоровьем: нехитрые базовые диагностические процедуры, визиты к специалистам, эндоскопические обследования людям старше 45 лет», — порекомендовал медик. Такая простая профилактика, по мнению Пылева, может закрыть 95% потенциальных проблем с новообразованиями. Фото: Anton Belitsky / Global Look Press

4 Какие бывают стадии рака и что такое метастазы Четыре стадии рака Всего существуют четыре стадии рака, напомнил врач-онколог. Систему стадирования ввели для того, чтобы упростить определение размеров новообразования и масштабов его распространения. Та или иная стадия описывает, насколько опухоль успела развиться, дала ли метастазы и в каких количествах. Эти данные помогают медикам грамотно подобрать методы лечения и составить прогноз. «Как правило, при первой стадии заболевания опухоль поражает только один орган, в котором она развилась, без регионарных или отдаленных метастазов. При второй опухоль бывает более крупных размеров. Если мы говорим о заболеваниях, поражающие слизистые, например ЖКТ, то стадирование зависит от того, насколько глубоко новообразование проросло в стенку органа», — объяснил Андрей Пылев. Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik Начиная с третьей стадии в пораженных тканях появляются регионарные метастазы — изменения в ближайших лимфатических узлах, а при четвертой — отдаленные метастатические очаги, при которых область поражения увеличивается еще больше. Что такое метастазы Метастазы — перемещение раковых клеток из первичной опухоли в другие участки организма. Раковые клетки могут отрываться от исходного новообразования и перемещаться по организму с помощью кровеносной или лимфатической системы, рассказал Румянцев. Злокачественные клетки образуют новые очаги роста и таким образом распространяются по организму, захватывая себе новое «жизненное» пространство. Процесс называют метастазированием, а новые очаги, где клетки закрепились и выросли, — это метастазы. Алексей Румянцев врач-онколог Метастазы способны образовывать новую метастатическую опухоль в других органах или тканях тела. Такое новообразование специалисты считают тем же типом рака, что и первичное. Например, если изначально пациенту диагностировали рак молочной железы, который впоследствии распространился на легкие, то его называют раком молочной железы с метастазами в легкие, а не просто раком легкого. Врач-онколог Андрей Пылев добавил: метастазирование — признак только злокачественной опухоли. Доброкачественная, как правило, не представляет для жизни человека никакой угрозы. Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press

5 Как лечат рак Чем выше стадия, тем радикальнее лечение, подчеркнул врач-онколог Пылев. Но даже последняя стадия заболевания не означает, что пациент не сможет уйти в ремиссию. «После удаления первичной опухоли или единичных метастазов при четвертой подтвержденной стадии человек может жить десятки лет без возврата болезни. Сама по себе стадия — не единственный, однако важнейший, фактор для возможности ухода в ремиссию», — пояснил медик. Процесс лечения, как правило, зависит от типа рака. По словам собеседника «360», при агрессивных опухолях медики ассоциируют ранние стадии с плохим прогнозом, а при «более благоприятных» новообразованиях даже на поздних стадиях человек может рассчитывать на долгую жизнь. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press Сегодня лечение практически любого онкологического заболевания включает в себя комбинацию разных методов, выбор которых зависит от различных факторов: из какого органа возникла опухоль, ее распространенность и характеристики, общее состояние пациента. «Как правило, рак лечат сочетанием хирургических методов, лекарственного, таргетного лечения или химиотерапии», — подытожил Андрей Пылев.