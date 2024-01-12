12 января 2024, 14:27
Врач Заридзе назвал рак прямой кишки самым распространенным у молодых людей
Рак толстой или прямой кишки считается самым распространенным у молодых людей. Объяснений этому на сегодняшний день нет, сообщил врач-онколог Давид Заридзе в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам специалиста, у врачей со всего мира нет ответа на вопрос, что может вызывать колоректальный рак в молодом возрасте. Например, рак легкого изучать намного проще, поскольку есть определенные факторы риска в виде курения.
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«Есть гипотезы, что бактериальное содержимое толстой кишки влияет на этот процесс, но деталей мы не знаем», — отметил Заридзе.
Рак
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