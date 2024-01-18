Общество 18 января 2024, 12:54 Врач Муравлев отнес курение и избыточную массу тела к факторам риска развития рака яичников

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Рак яичников отличается агрессивным течением и отсутствием симптомов на ранней стадии. Гинеколог Алексей Муравлев заявил, что в некоторых случаях развитие недуга связано с наследственностью, передала «Вечерняя Москва».

Однако провоцируют появление опухоли и другие причины. По словам врача, к факторам риска относятся возраст старше 50 лет, раннее начало менструации, избыточная масса тела, курение, а также первые роды после 35 лет.