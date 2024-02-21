Здоровье 21 февраля 2024, 23:35 Шоковый синдром и летальный исход. Чем опасна лихорадка денге Терапевт Маркелова: лихорадка денге часто протекает в виде тяжелой болезни PPI/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Российские путешественники пожаловались на распространение опасной лихорадки денге на Шри-Ланке. На популярном курорте зафиксировали десятки случаев заражения. По данным СМИ, одну из заболевших россиянок спасти не удалось. Чем опасен вирус — в материале «360».

Что такое вирус денге

Лихорадка денге — это острое вирусное заболевание, которое протекает с повышением температуры, интоксикацией и миалгией — достаточно выраженными болями в мышцах. Также при заражении появляется боль в суставах и сыпь, происходит увеличение лимфатических узлов, рассказала «360» терапевт Юлия Маркелова.

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Всего существуют четыре серотипа вируса, каждый из которых вызывает лихорадку денге. После перенесенной болезни у человека вырабатывается иммунитет только к первому серотипу.

«Заболеть лихорадкой денге можно четыре раза, потому что возбудителя инфекции существует четыре разных типа. Повторное заражение другим серотипом вируса повышает риск развития тяжелой формы заболевания и смертельного исхода», — объяснила врач.

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Инкубационный период продолжается от трех суток до двух недель. Заболевание может протекать бессимптомно, но в большинстве случаев люди сталкиваются с тяжелой формой инфекции.

Для передачи заболевания нужен определенный комар, объяснила «360» врач-инфекционист Любовь Раченкова. Речь идет о насекомых Aedes.

«От человека к человеку, то есть без участия комара, это не передается», — добавила врач.

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Где распространена лихорадка денге

По словам Маркеловой, лихорадка встречается преимущественно в странах Южной и Юго-Восточной Азии, в Африке, в Океании и странах Карибского бассейна.

В России болезнь регистрируется только как завозной случай — этими пациентами или больными становятся туристы, посетившие Таиланд, Вьетнам, Индонезию, Индию, Шри-Ланку или Доминиканскую Республику. Это те страны, которые сейчас очень охотно принимают российских путешественников.

«Если мы говорим про резервуар инфекции, то это больной человек, это могут быть обезьяны. Возможно, летучие мыши», — отметила терапевт.

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Симптомы лихорадки денге

В первую очередь при вирусе денге наблюдается повышение температуры до 39-40 градусов. Лихорадка длится от двух дней до недели и протекает волнами, объяснила Маркелова.

«То есть к концу третьего дня температура падает. Потом опять пик, повышается, затем опять снижается. И вот такие волнообразные течения характеризуют лихорадку. Сюда же относится сильная головная боль, увеличение лимфатических узлов, боль в глазах, тошнота, рвота, боль в спине, мышцах, суставах, особенно коленных. Все это признаки миалгии и интоксикации», — отметила терапевт.

Характерным симптомом служит обильная зудящая сыпь, которая сначала появляется на теле, а затем распространяется на конечности. Она сохраняется в течение семи дней и оставляет после себя шелушение.

Поэтому очень правильно производить такую дифдиагностику с детскими инфекциями, например, с корью. Юлия Маркелова терапевт

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В редких случаях может развиться тяжелая форма лихорадки. Это геморрагическая форма, которая сопровождается болями в животе, подкожными кровоизлияниями, кровотечениями из носа, кровоточивостью десен, рвотой и поносом с кровью, внутренними кровотечениями.

«К сожалению, при отсутствии надлежащего лечения эта форма чаще всего приводит к летальному исходу», — предупредила специалист.

Раченкова в свою очередь отметила, что при лихорадке денге температура очень тяжело сбивается даже при употреблении жаропонижающих препаратов, и снова быстро нарастает.

«Самым тяжелым проявлением геморрагической лихорадки денге является шоковый синдром денге. Значит, при подозрении, при любом подозрении на лихорадку денге пациенты должны обязательно незамедлительно обращаться за медицинской помощью, и незамедлительно должны быть госпитализированы», — подчеркнула инфекционист.

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Как обезопасить себя от лихорадки денге

С учетом того, что переносчиками являются комары, нужно соблюдать некоторые меры предосторожности, рассказала Маркелова. Туристам, выезжающим в те страны, где встречается лихорадка, нужно избегать укусов комаров всеми способами: носить закрытую одежду, использовать репелленты и специальные сетки для окон и дверей, аэрозоли, фумигаторы и другие химические препараты, предназначенные для борьбы с комарами в помещениях.

«Не оставлять открытыми источники воды для того, чтобы там не произошло размножение комаров, не находиться рядом со сточными и со стоячими водоемами. То есть всячески, скажем так, предотвращать свой контакт с комарами», — посоветовала терапевт.

Компетентные органы должны проводить мероприятия по уничтожению опасных насекомых, отметила Раченкова.

Самое главное — незамедлительное обращение [к врачу] при появлении первых же подозрительных симптомов на лихорадку денге. Любовь Раченкова врач-инфекционист

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Лечение и методы диагностики лихорадки денге

Специфических методов диагностики мало, сообщила Маркелова. Для выявления болезни проводят серологические исследования крови. Еще один способ — полимеразная цепная реакция, по которой тоже можно качественно определить наличие возбудителя.

По серологическим исследованиям можно выявить наличие антител и сказать, на каком уровне или стадии заболевания человек находится.

«Поэтому если у ребенка или у взрослого человека появляются данные симптомы, повторюсь, помните, что это достаточно серьезная ситуация, лучше обратиться к врачу. Это будет не лишним», — подчеркнула собеседница «360».

Специфического лечения болезни не существует, добавила она. Пациентов с лихорадкой денге не ведут на дому — это еще один важный повод обратиться в больницу, особенно, если речь идет о детях, заключила специалист.

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Доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков рассказал, что у лихорадки денге есть одна особенность. Против вируса существует вакцина, но после ее применения вырабатываются антитела. Те в свою очередь только помогают заразиться вирусом. Поэтому смысла в прививке нет, нужно просто оберегать себя от укусов комаров.

Академик РАН Сергей Нетесов отнес вирус денге к самым смертоносным патогенам на планете. По словам ученого, для лечения болезни нет лекарств, хотя исследования в этой области продолжаются.

Роспотребнадзор после массовых жалоб россиян исключил риск завоза лихорадки денге в страну. В ведомстве заверили, что ситуация на пунктах пропуска на границах стран, в которых наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, находится под контролем.