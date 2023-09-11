Наука 11 сентября 2023, 11:25 Академик РАН Нетесов: короновирус, ВИЧ и лихорадка Денге являются самыми смертоносными вирусами на планете

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Академик РАН Сергей Нетесов в беседе с изданием «Газета.Ru» перечислил самые смертоносные вирусы на планете. К ним медик отнес и SARS-CoV2, с которым человечество массово столкнулось в 2020 году.

В эту группу также вошли вирус иммунодефицита человека, вирус лихорадки Денге и вирусы гепатитов. ВИЧ опасен тем, что никакой вакцины от него до сих пор не существует. Для лечения лихорадки Денге также нет препаратов, однако эксперименты в этой области продолжаются, написало utro.ru.

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Нетесов поставил коронавирус на четвертое место. По словам ученого, смертность в России от этого вируса в 2020 году в сравнении с 2019-м возросла на 15%.