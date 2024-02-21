Эксклюзив 21 февраля 2024, 17:38 Прививка не поможет. Биолог рассказал об одной особенности лихорадки денге Профессор Чумаков: вакцинироваться от денге бессмысленно Unsplash

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Российские туристы начали массово заражаться вирусом денге на Шри-Ланке. По данным Telegram-канала Mash, от лихорадки уже умерла одна женщина, заболевших десятки, а зараза продолжает распространяться. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков рассказал «360», что у вируса денге есть одна особенность.

«В этой местности это вообще такой природный очаг. Распространяется комарами, от их укусов заражаются люди <…> Когда человек едет в такие районы, необходимо иметь ввиду, что подобное может случиться, нужно репелленты использовать, чтобы комары не кусали», — поделился эксперт.

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Нельзя сказать, что это смертельное заболевание, но бывают и летальные случаи. Существует вакцина от денге, но есть один нюанс. Когда человек делает прививку, вырабатываются антитела.

А у вируса денге такой есть феномен, что антитела наоборот помогают заражаться этим вирусом. Это антителозависимое усиление называется. Комплекс антител с вирусом проникает в клетки даже проще, чем просто вирус. Поэтому особо смысла нет вакцинироваться, просто надо оберегаться. Петр Чумаков

Лихорадка при заражении вирусом денге отличается продолжительностью и побочными эффектами. Бывают поражения сердца, суставов.

«Лучше не болеть», — отметил профессор.

Однако ранее академик РАН Сергей Нетесов отнес вирус денге к самым смертоносным на планете. Он объяснил, что для лечения лихорадки нет препаратов, хотя исследования и эксперименты в этой области продолжаются.