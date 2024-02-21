Мир 21 февраля 2024, 17:24 Роспотребнадзор исключил риск завоза лихорадки денге в Россию РИА «Новости»

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Ситуация в пунктах пропуска на границах со станами с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой находится под контролем Роспотребнадзора. Риск вспышки лихорадки денге в России исключается. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор напомнил, что в пунктах пропуска используется автоматизированная информационная система «Периметр», благодаря которой специалисты анализируют и выявляют граждан с признаками инфекционных болезней.

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«Вспышка лихорадки денге в России исключена», — указали в пресс-службе.

Ранее случай лихорадки Денге зафиксировали у одного из пассажиров, который прилетел в российскую столицу из Шри-Ланки. Мужчине стало нехорошо во время полета. После посадки лайнера на борт прибыли медики, а всех пассажиров сфотографировали. Мужчину с лихорадкой забрали специалисты в противоинфекционных костюмах.