Выборы 17 марта 2024, 19:14 Спасибо Западу. Памфилова поблагодарила противников России за высокую явку на выборах Памфилова: хочу сказать спасибо Западу, он нас сплотил

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Россияне показывают большой интерес к голосованию и активно принимают участие в избирательном процессе на президентских выборах, отметила глава ЦИК Элла Памфилова. Она подчеркнула, что за это ей хочется сказать отдельное спасибо Западу, который стремился дестабилизировать обстановку в стране, а в итоге добился лишь большей сплоченности в обществе.

«В первую очередь хочу сказать спасибо Западу. Он нас сплотил. Мы в большей степени поняли, как важно сейчас быть вместе. Чем больше на нас давят, тем больше мы даем отпор», — отметила она, говоря о показателях явки на выборах.

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На нее, по оценке Памфиловой, оказало влияние и проведение выборов в трехдневном формате. Для президентских выборов многодневное голосование — новшество. И это, конечно, расширило возможности избирателей. Те, кто раньше хотел участвовать, но по каким-то причинам не успевал, теперь смогли исполнить свой гражданский долг в удобное для себя время.

«Более того, за эти годы появилось много форм голосования. Это и ДЭГ почти в трети регионов. Плюс наш „Мобильный избиратель“. Эта технология на выборах 2018 года только начинала применяться, а сейчас какой у нее масштаб. Все можно сделать быстро, оперативно, за несколько минут, не тратя время на дорогу», — добавила Памфилова.

О важности диалога с избирателями

В качестве еще одного крайне важного фактора председатель ЦИК назвала масштабную работу УИКов, сотрудники которых (свыше 332 тысяч человек) за две недели обошли 57 с лишним миллионов домохозяйств.

«Не было никакой агитации, было просто информирование, разъяснительная работа, чтобы избиратели знали, какие у них есть дополнительные возможности. Мы уточнили много данных, чтобы исправили возможные ошибки в фамилиях, местах проживания. Узнали, каким образом люди хотят проголосовать. И самый главный эффект, мы удивились этому, то, что, видимо, после пандемии люди очень соскучились по общению», — поделилась она.

По словам Памфиловой, опыт такого информирования уже был в сентябре прошлого года, когда этот проект отрабатывали перед единым днем голосования.

«И у нас было представление о том, что там, где такое информирование осуществлялось, явка на выборах в сентябре была выше на 19%. Значит, это тоже работает. Люди приняли с благодарностью, что их уважают, что их голос очень важен, что им корректно все разъяснили», — заключила глава ЦИК.