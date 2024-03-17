Подмосковье 17 марта 2024, 16:59 Пример детям и гражданский долг. Как голосовали Химки в основной день президентских выборов Десятки тысяч жителей Химок приняли участие в выборах президента 17 марта Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках завершается процесс голосования на выборах президента Российской Федерации. Десятки тысяч жителей, включая общественников, политических лидеров, предпринимателей, спортсменов и деятелей культуры, выразили свою гражданскую позицию.

В округе функционируют 119 избирательных участков, включая один в аэропорту Шереметьево. Они работают с 8:00 до 20:00.

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Жители активно участвуют в выборном процессе. Многие приходят на участки вместе с семьей, считая это важным шагом для будущего страны.

Наблюдатели следят за прозрачностью процесса, отмечая, что все проходит в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сегодня — последний день голосования. Отдать свой голос на избирательных участках можно до 20:00. После начнется подсчет голосов.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу участкового избирательного участка в культурном центре в Королеве.

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