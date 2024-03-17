17 марта 2024, 16:59
Пример детям и гражданский долг. Как голосовали Химки в основной день президентских выборов
Десятки тысяч жителей Химок приняли участие в выборах президента 17 марта
В Химках завершается процесс голосования на выборах президента Российской Федерации. Десятки тысяч жителей, включая общественников, политических лидеров, предпринимателей, спортсменов и деятелей культуры, выразили свою гражданскую позицию.
В округе функционируют 119 избирательных участков, включая один в аэропорту Шереметьево. Они работают с 8:00 до 20:00.
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Жители активно участвуют в выборном процессе. Многие приходят на участки вместе с семьей, считая это важным шагом для будущего страны.
Наблюдатели следят за прозрачностью процесса, отмечая, что все проходит в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сегодня — последний день голосования. Отдать свой голос на избирательных участках можно до 20:00. После начнется подсчет голосов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу участкового избирательного участка в культурном центре в Королеве.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Химки
Выборы президента РФ
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