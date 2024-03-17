Выборы 17 марта 2024, 10:40 Явка на ДЭГ на выборах президента превысила 90% Минцифры: 91% избирателей проголосовали с помощью ДЭГ на выборах президента РИА «Новости»

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С помощью ДЭГ на выборах президента России проголосовали 90% избирателей, зарегистрированных на платформе. Об этом сообщили в Минцифры.

По данным на 10:00 17 марта, явка на ДЭГ составила 91%, проголосовали уже 4,2 миллиона россиян, указали в пресс-службе.

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В Минцифры напомнили, что голосование на платформе ДЭГ применяют на выборах разных уровней с 2020 года, но на президентских используют впервые.

География применения дистанционного электронного голосования протянулась от Камчатки до Калининграда, отметили в ведомстве.

Ранее глава министерства Максут Шадаев не исключил большого киберпрессинга во время выборов. Только в первый день голосования, 15 марта, специалисты отразили более 90 тысяч атак на ресурсы ЦИК и «Госуслуги».