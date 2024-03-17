Важное 17 марта 2024, 16:13 Явка на президентских выборах перешагнула за 70% ЦИК: явка на выборах президента превысила 70% РИА «Новости»

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Явка на выборах президента в целом по стране превысила 70%. Информацию опубликовали на сайте Центризбиркома.

По данным ЦИК на 16:06, она составила 70,10%. Сегодня — основной день трехдневных выборов президента страны. Избирательные участки по всей стране начали работу в 08:00 и закроют свои двери в 20:00.

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Последним голосование завершится в самом западном регионе России — Калининградской области.

В Подмосковье, по информации Мособлизбиркома, по данным на 15:00 проголосовали уже более четырех миллионов жителей (данные по явке представили с учетом ДЭГ).

В воскресенье избирательные участки работают для россиян в ряде стран за границей. К ним уже с самого утра начали выстраиваться очереди, отмечали в посольствах государств, где организовали голосование.