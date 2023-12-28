Выборы 28 декабря 2023, 23:53 Претенденты на участие в выборах президента России. Кто подал документы в ЦИК Документы в ЦИК для участия в выборах президента подали 14 человек РИА «Новости»

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Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России достигло 33 человек. Документы в Центризбирком по состоянию на 28 декабря подали шесть самовыдвиженцев и восемь представителей партий, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«На сей момент в ЦИК поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента России», — рассказала глава Центризбиркома.

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Подать документы в ЦИК успели восемь кандидатов, выдвинутых на съездах политических партий. Из 24 претендентов-самовыдвиженцев официальные бумаги поступили всего от шести человек.

Кандидаты в президенты — самовыдвиженцы

Владимир Путин

Глава государства одним из первых подал документы в ЦИК. По всей России открыли пункты сбора подписей в поддержку Путина. Центральный избирательный штаб находится в Гостином Дворе Москвы.

На местах находятся волонтеры, которые следят за правильностью заполнения документов. Для прохождения на следующий этап самовыдвиженцу Владимиру Путину нужно набрать 300 тысяч подписей.

РИА «Новости»

Александра Тищенко

Общественный деятель Александра Тищенко работает независимым антикоррупционным экспертом при Минюсте. Также она — председатель родительского комитета московского Совета профсоюзов.

В своей предвыборной программе Тищенко указала на необходимость победного завершения специальной операции, законодательного запрета порносайтов, игровых порталов и деструктивного контента в Сети.

Иван Отраковский

Руководитель организации «Армия Защитников Отечества» является заместителем председателя «Общероссийского офицерского собрания». Он имеет боевые награды, в том числе орден Мужества, медали «300 лет флоту», «За воинскую доблесть» и медаль к ордену «За заслуги перед Отечеством».

Собрание избирателей в свою поддержку Отраковский назвал «Народным Русским Вече». В собственной программе он предложил национализировать все монополии. Часть его сторонников — коммунисты.

РИА «Новости»

Рада Русских

Блогер из Екатеринбурга предприняла первую попытку выдвинуться в кандидаты на выборы президента 17 декабря. Рада Русских окончила Уральскую государственную архитектурную академию по специальности «Дизайнер одежды». Другая часть ее деятельности связана с инфобизнесом.

Предпринимательница известна своими экологическими и социальными инициативами. Она занималась организацией экоакций и выпускала рекламу на тему ответственного отношения к природным ресурсам. Недавно Рада ездила в Бурятию ради спасения приютов для бездомных собак.

Анатолий Батышев

Публицист, эколог, политолог, председатель Московской областной экологической общественной организации «Экосила 50». В начале 2000-х Батышев работал на Первом канале, в разные годы руководил несколькими региональными проектами и возглавлял пресс-службу в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям.

Батышев предложил снизить налоги для предпринимателей, полностью отменить смертную казнь, присвоить Российскому императорскому дому Романовых государственный статус и отменить субсидии СМИ из бюджета.

Кандидаты от партий

Николай Харитонов

В Москве 24 декабря состоялся съезд КПРФ, в ходе которого коммунисты выдвинули кандидатом на выборы президента Николая Харитонова. Он — депутат всех восьми созывов Государственной думы. В 2004 году на президентских выборах он занял второе место.

РИА «Новости»

Леонид Слуцкий

Поддержку кандидату от ЛДПР выразили 106 из 108 делегатов съезда партии. Теперь Слуцкому предстоит посетить 30 регионов России, чтобы поговорить с населением и узнать о проблемах людей. Именно на основе мнения россиян представитель ЛДПР разработает свою избирательную платформу.

Владислав Даванков

Собрание партии «Новые Люди» состоялось 23 декабря. Вице-спикера ГД Владислава Даванкова официально предложили в качестве кандидата на предстоящих выборах президента.

Сообщалось, что политические организации «Новые Люди» и «Партия Роста» решили выдвинуть общего кандидата. Они также заявили о своем объединении.

РИА «Новости»

Сергей Бабурин

Опытный юрист, политик и ученый Сергей Бабурин уже участвовал в президентских выборах в 2018 году. Его выдвинули в кандидаты на съезде партии «Российский общенародный союз» путем закрытого голосования.

Борис Надеждин

Официальный бюллетень партии «Гражданская инициатива» представили с единственным кандидатом — Борисом Надеждиным. За его кандидатуру выступили 60 делегатов съезда политического объединения.

Надеждин обладает ученой степенью в области математики и физики. Он уверен, что сумеет завершить специальную операцию с успехом.

Андрей Богданов

Создатель «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов — известный член масонской организации, который стремится распространить ее принципы среди россиян. Цель этого кандидата заключается в получении не менее 5% голосов избирателей.

РИА «Новости»

Ирина Свиридова

Свиридова — экономист по образованию. Она была кандидатом в депутаты на выборах в Госдуму XVIII созыва от партии «Зеленая альтернатива».

Съезд «Демократической партии России» выдвинул ее в качестве претендента на выборах президента 25 декабря.

Владимир Михайлов

Собрание политического объединения «Социальная защита» прошло 23 декабря. В ходе мероприятия в качестве кандидата от партии выбрали Владимира Михайлова.

Он — депутат костромской Думы и член профильного комитета, отвечающего за бюджет, финансы и налоги. В совей деятельности Михайлов настойчиво выступает против увеличения пенсионного возраста.