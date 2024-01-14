Власть 14 января 2024, 22:24 Сдача ДНК, запрет «наливаек», новый налоговый вычет. Какие законопроекты рассмотрят в Госдуме в ближайшее время Депутат Чаплин: поправки в закон о земле позволят Героям РФ открыть бизнес Freepik

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Госдума опубликовала список законопроектов, которые рассмотрит с января по август. Депутаты обсудят ужесточение наказания за треш-стримы, выдачу земли Героям СССР и РФ, запрет продажи алкоголя в жилых домах и многое другое. Некоторые нормы примут в ускоренном порядке. «360» собрал информацию о самых значимых для жизни россиян инициативах.

Весенняя сессия Госдумы в 2024 году

Весенняя сессия в Госдуме началась 9 января с региональной недели: до 14 числа депутаты работали с обращениями избирателей в своих субъектах. С 15 по 28 января в нижней палате парламента пройдут пленарные заседания, соберется Совет Думы, а затем комитеты и комиссии. Итоги сессии подведут на заседаниях с 8 по 28 июля.

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С 29 июля по 4 августа народные избранники снова отправятся работать в свои регионы — на этом весенняя сессия подойдет к концу.

В пятницу, 12 января, парламентарии опубликовали список законопроектов, которые собираются рассмотреть в первую очередь. Повестку заседаний определяет Совет Госдумы, поэтому план еще может измениться. Но пока в приоритетный перечень попали 48 законодательных инициатив.

Запрет треш-стримов и наказание за них

Буквально в первые заседания Госдума рассмотрит поправки в Уголовный и Административный кодексы России, которые определят наказание за треш-стримы. Авторы законопроектов предлагают взимать с организаторов и участников трансляций штрафы до 700 тысяч рублей и изымать съемочное оборудование. Нарушителям закона также хотят запретить пользоваться интернетом.

Под действие обновленного закона должны попасть не только те, кто снимает недопустимый контент в прямом эфире. Как рассказывала «360» депутат Госдумы Нина Останина, он распространится на любые ролики, в которых демонстрируют жестокость.

Штрафы за утечку персональных данных

В январе депутаты обсудят и ужесточение наказания за утечку персональных данных: если закон примут, штрафы для компаний-операторов вырастут до 15 миллионов рублей. А за повторный слив личных данных с них взыщут от 0,1 до 3% годовой выручки за предыдущий год, но не больше 500 миллионов рублей. С должностных лиц планируют взыскивать от 800 тысяч до двух миллионов рублей.

Пакет законопроектов содержит поправки и в Уголовный кодекс. Сотрудников компаний, которые незаконно передают персональные данные третьим лицам, предложили лишать свободы на семь лет. Депутаты и сенаторы разработали инициативу, чтобы надежнее защитить персональные сведения россиян от утечек. Некоторые из них относятся к чувствительным и ставят под угрозу, например, финансовое благополучие людей.

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В России и прежде было наказание за передачу персональных данных третьим лицам и распространение личной информации, например, в Интернете. Но особенно актуально оно стало в последние 10 лет. Технологии сильно развились и личные сведения о россиянах используют все — от мошенников до недобросовестных рекламодателей, обратил внимание в разговоре с «360» адвокат Правового центра «Человек и закон» Сергей Горшков.

«Вот эта агрессивная реклама, когда боты звонят, навязывают что-то. По сути, мы же не давали никому на это разрешение. Одну из баз данных взломали, выложили. <…> Штрафы для организаций [в законопроекте] предусмотрены для того, чтобы было проще выявить тех людей, которые технически совершили те или иные действия, связанные с кражей информации», — объяснил он.

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Заперт «наливаек»

В феврале парламентарии рассмотрят законопроект о «наливайках». Он позволит властям регионов жестче контролировать торговлю спиртным. Например, они смогут запрещать продавать слабоалкогольные напитки в магазинах, которые выдают себя за кафе. По закону, ночью нельзя торговать алкоголем, но некоторые магазины пользуются лазейкой и как бы становятся барами на это время.

Если инициативу примут, то такой возможности у них больше не будет. А пивом, медовухой и другими легкими спиртными напитками смогут торговать только бары, буфеты, кафе и рестораны.

Обязательная сдача образцов ДНК

Кабмин предложил добавить близких родственников пропавших без вести людей в список россиян, которые обязаны сдавать образцы ДНК. Они помогут правоохранителям в поисках людей. Максимальный срок хранения, согласно законопроекту, составляет 70 лет. Этот срок отводится на поиски пропавшего человека.

Если его найдут раньше, то информацию сразу уничтожат. Геномные данные, согласно документу, хотят брать только у биологических родственников: родителей, детей и полнородных братьев или сестер. Точной даты рассмотрения законопроекта пока нет, но в плане оно назначено на март.

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«Нормальные люди сами с удовольствием пойдут и сдадут [геномные данные]. Не дай Бог, пропал кто-то в семье, и ты не знаешь где, ты предпринимаешь все попытки для того, чтобы его найти. Ну, у нас же есть то население, которому, скажем так, наплевать: пропал человек и ладно», — предположил Сергей Горшков.

Вероятнее всего, именно по этой сдачу образов ДНК хотят сделать обязательной. Адвокат выразил мнение, что это хорошая инициатива, ведь, к сожалению, не все родители дорожат своими детьми. Поправка поможет закрыть множество дел, даже если родные не заботятся о судьбе пропавшего, отметил он.

Новый налоговый вычет

Еще одной темой обсуждения станут налоговые вычеты по НДФЛ на сумму пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Если закон примут, то после окончания трудового пути россияне смогут получить до 400 тысяч рублей. Правительство одобрило поправки в Налоговый кодекс РФ еще в октябре 2023 года.

Норму распространят на все договоры, которые действуют 10 лет и больше. Помимо добровольных пенсионных взносов, налоговый вычет будет действовать и для вкладов по программе долгосрочных сбережений, которую запустили с начала 2024 года. Законопроект должен поддержать россиян, отметил в разговоре с «360» депутат Госдумы Никита Чаплин.

В ходе зимней сессии был принят закон о долгосрочных сбережениях граждан, теперь будем прорабатывать вопрос установления налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц на долгосрочные сбережения, чтобы максимально поддержать людей. Также дополнительно будут обсуждаться льготы по НДС для некоторых отраслей бизнеса, чтобы поддержать и предпринимателей. Нам важно разрабатывать новые меры поддержки, чтобы стимулировать различные отрасли экономики и помогать отечественным производителям. Никита Чаплин депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам

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Поддержка молодых ученых

На март назначено рассмотрение законопроекта о статусе молодых ученых. Норма должна закрепить за ними право на разные меры поддержки. Сейчас на них могут рассчитывать сотрудники научных учреждений и институтов в возрасте до 35 лет. Законодатели предложили поднять планку до 40 лет и не учитывать, есть у них ученые степени или нет.

Виды поддержки, согласно инициативе, смогут определять президент России, кабинет министров, администрации регионов и руководство «Сириуса». В законе хотят закрепить право частных инвесторов поддерживать молодых ученых рублем. Если его примут, то спонсировать учреждения и создавать фонды для помощи развитию науки смогут как компании, так и юридические лица.

Земля для Героев РФ и СССР

В первый месяц весны обсудят и выделение земли для Героев Советского Союза, РФ и полных кавалеров ордена Славы. Законопроект приняли в первом чтении еще 12 октября 2023 года, теперь ему предстоит второе.

«В настоящее время земельные участки выдают только под постройку дома или личное подсобное хозяйство, садоводство и только лично Героям России и полным кавалерам ордена Славы. Процедура простая: гражданин приходит в администрацию по месту жительства, предоставляет подтверждающие документы и ему подбирается земельный участок из числа свободных, либо можно воспользоваться льготой через Госуслуги», — рассказал Чаплин.

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Если поправки примут, то супруги, дети и родители героев смогут наследовать право на землю. А у них самих появится возможность открыть свое дело, отметил собеседник «360».

Это социально значимая инициатива, которая поможет дополнительно поддержать военнослужащих, так как они смогут заняться фермерским хозяйством и вести бизнес. Никита Чаплин депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам

Судебный запрет на приближение

Законопроект о судебном запрете на приближение к жертвам навязчивого преследования на любое расстояние тоже должен пройти первое чтение в марте. Сейчас, те, кто сталкивается с подобными нарушениями прав, тоже могут подать иск. Обидчику запретят отправлять жертве сообщения, звонить, писать в соцсетях и продолжать преследования. Суть законопроекта именно в том, чтобы в решении появился четко сформулированный запрет на приближение к пострадавшему.

Ограничение англицизмов в рекламе

Законопроект об ограничении англицизмов, который внесли в Госдуму в октябре 2023 года, рассмотрят в апреле. Благодаря ему с рекламных вывесок исчезнут слова, написанные на латинице. Согласно документу, названия жилых кварталов и микрорайонов тоже поменяют. Многие компании используют англицизмы даже в тех случая, когда в этом нет необходимости. Например, даже русские слова пишут латиницей.

Если законопроект пройдет, то в коммерческой отрасли начнут чаще использовать государственный язык. Но фирменных наименований это не коснется: они останутся иностранными.