Общество 08 января 2024, 19:12 «Папа точно без головы». Что грозит блогеру Косенко, швырнувшему младенца в снег Педиатр Карабанова: младенцу из ролика Косенко грозит разрыв мозга Unsplash

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Блогер-миллионник Сергей Косенко швырнул младенца в снег, записал все на видео и опубликовал в Сети. Депутат Госдумы Нина Останина готовит заявление в Следственный комитет, чтобы там проверили шокирующие кадры. Действия блогера можно расценивать как пропаганду жестокости в социальных сетях, заявила она «360», а педиатр Светлана Карабанова объяснила, почему подбрасывать маленьких детей — смертельно опасно.

Подбросил малыша с улыбкой на лице

Косенко опубликовал ролик со своей выходкой в запрещенной социальной сети Instagram*. На кадрах блогер подкидывает малыша в костюме панды, который пролетает по дуге и с головой уходит в снег. Мужчина сопроводил публикацию подписью «первый полет Лео» — именно так зовут его двухмесячного сына, сообщил телеграм-канал Shot.

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После этого Косенко написал, что детям нравится снег, а Лео уже спит. Еще немногим позже блогер и вовсе заявил, что на видео была кукла. Тем не менее, член Комитета Госдумы Нина Останина завила, что подаст заявление на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В интервью «360» парламентарий отметила, что такое поведение недопустимо, даже если на видео действительно кукла.

Косенко набрал аудиторию благодаря марафонам для предпринимателей, которые проводит в социальных сетях. Он позиционирует себя как ученика знаменитого коуча Тонни Роббинса. Так же о себе писала другой блогер Елена Блиновская, которая находится под домашним арестом из-за махинаций с налогами. Мать двухмесячного малыша — певица Саша Белякова, которая выступает под псевдонимом Sasha Belair. Она тоже занимается бизнс-наставничеством и, по собственным словам, к 26 годам заработала первый миллион долларов.

Что грозит Косенко

Закон о треш-стримах еще не ужесточили, поэтому пока блогеру грозит только общественное порицание, отметила Останина. Она добавила, что является одним из авторов законопроекта о запрете пропаганды сцен жестокости и насилия в соцсетях, но его еще не приняли.

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«Если бы он был принят, то этому парню грозило бы отлучение от социальных сетей, и он навсегда потерял бы право заниматься вот этим хайпом. Что касается сейчас, то это может быть административное наказание до 700 тысяч рублей», — объяснила собеседница «360».

Съемка подобных роликов — на грани человечности, добавила Останина. Она обратила внимание, что в обществе появился некий веер духовного разложения. В пример она привела и скандальную «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой.

«Хотя, казалось бы, 23 миллиона на заднице и брошенный в снег ребенок — сюжеты несравнимые. Но на самом деле это все звенья одной цепи. Указ президента о защите традиционных ценностей многие считают просто рамочным документом, но на самом деле это руководство к действию. Вот мы разработали закон о запрете треш-стримов, и уже Косенко и им подобным этот закон будет давать по рукам», — выразила мнение Нина Останина.

Недопустимое поведение

В этой ситуации блогер использовал ребенка как инструмент, чтобы прославиться, отметила Останина. Профессиональные психологи считают, что подобные выходки оставляют отпечаток на психике ребенка даже в таком раннем возрасте. Жестокость может отложиться у малыша где-то на подкорке, он вырастет и начнет относиться подобным образом к родителям и окружающим, предупредила собеседница «360».

«С другой стороны, парень-то трусоватый. Как только появилось осуждение в социальных сетях, отзывы о том, что это недопустимо, что это на грани, он сразу написал „я бросал куклу“. Но все равно — модель поведения, которую он предлагает по отношению к ребенку, недопустима. Она на грани человечности: вот такое пренебрежительное отношение к жизни человеческой и транслирование этого через социальные сети», — подчеркнула парламентарий.

Нужно наказывать за такие действия против детей в Год семьи, добавила Останина. Предотвратить подобные случаи, особенно среди тех, у кого есть аудитория, поможет закон. Депутат выразила надежду, что скоро его ужесточат, и тогда случаев вроде «голой» вечеринки, выходок треш-стримеров и прочего не станет. Ведь все, кто позволяет себе нечто подобное, ставят себя над нормами морали, принятыми в обществе, а так быть не должно, заключила она.

Почему нельзя подбрасывать маленьких детей

Педиатр Детского медицинского реабилитационного центра «Фотина» Светлана Карабанова в беседе с «360» оценила поступок блогера. Узнав возраст ребенка, который, возможно, участвовал в ролике, врач отметила, что «папа точно с головой не дружит». У маленьких детей еще не сформированы кости, а хрящевые связки очень мягкие и гибкие. Поэтому даже брать малышей рекомендуют, поддерживая за затылок — все очень легко сломать. А подбрасывать их вообще смертельно опасно, объяснила Карабанова.

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«Головной мозг — это желеобразная субстанция. У детей идет еще формирование всех центров, которые находятся в мозжечковой и затылочной областях. Любой толчок, учитывая, что шея еще не фиксируется у детей, приводит к сотрясанию. Вот даже если вы возьмете желе, и бросите на блюдце, даже с высоты в пять сантиметров, оно треснет. Точно так же и наш головной мозг, потому что у детей он еще очень нежный», — объяснила Карабанова.

Подбрасывать ребенка можно только после 10-11 месяцев, и то — на небольшую высоту, обратила внимание она. Все зависит от самого малыша: если он нормально ходит или начинает прыгать, то такое допускается. Для этого у него должны окрепнуть кости и сформироваться мышечный корсет.

«А в снегу — если это высокий сугроб, например, метровой высоты, то это не так страшно. Но опять же, [смотря] какая погода: свежий снег, жесткий снег. Можно упасть на снег и получить травму, равносильную сотрясению мозга от падения на асфальт. <…> Поэтому тут надо смотреть место происшествия. Но вообще, в сугроб — это папа точно без головы. И потом — ребенок в одежде, он может выскользнуть просто из рук», — заключила собеседница «360».

Еще одной известной личностью, которая опубликовала шокирующие кадры с собственным ребенком, стал футболист Дмитрий Тарасов. На кадрах он разговаривал с маленькой дочкой о сексе и целовал ее. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала «360», что грозит Тарасову за такой контент.

*Instagram — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.