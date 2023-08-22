Общество 22 августа 2023, 18:55 Программу долгосрочных сбережений призвали сделать максимально удобной Путин: программа долгосрочных сбережений поможет россиянам получить допдоход Unsplash

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Стартующая с начала 2024 года программа добровольных долгосрочных сбережений создавалась для помощи жителям России с финансовыми вопросами. Об этом сообщил глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он отметил, что программа поможет гражданам России создать подушку безопасности и получить дополнительный доход.

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«С 1 января 2024 года начнет действовать программа добровольных долгосрочных сбережений граждан. <…> Этот инструмент позволит гражданам получить дополнительный доход в будущем и создать финансовую подушку безопасности», — отметил Путин.

Глава государства призвал правительство и ЦБ РФ сделать программу максимально удобной для использования. Он также поручил установить конкретные ключевые показатели на следующий год.

Путин выразил надежду, что в 2023 году Россия поставит новый рекорд по вводу жилья в эксплуатацию. «По итогам текущего года 3,7 миллиона российских семей улучшат свои жилищные условия», — высказал свои ожидания президент страны.