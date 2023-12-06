Эксклюзив 06 декабря 2023, 01:32 Мазал дверь фекалиями и резал шины. Бывший оперуполномоченный 4 года преследовал свою возлюбленную Бывшая следовательница рассказала о терроре и преследованиях со стороны опера Unsplash

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Бывшая сотрудница полиции уже несколько лет пытается избавиться от назойливого и болезненного внимания бывшего коллеги. История началась в Нижнем Новгороде, когда застенчивый оперуполномоченный Роман влюбился в следователя, но получив отказ начал ее преследовать, издеваться и распространять лживую информацию в социальных сетях. Пострадавшая поделилась всеми подробностями с «360».

Полицейские страсти

Женщина рассказала, что эта ситуация продолжается уже довольно давно. Когда все началось, она работала с будущим преследователем в одном отделе, а потом ее перевели в другой. По ее словам, встречи были только на суточных дежурствах.

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«Он вел себя очень застенчиво и скромно. Мне кажется, он даже имени моего не знал. Он вообще себя никак не проявлял», — отметила она.

Через некоторое время ее повысили и перевели в Нижегородскую область, где она занимала должность заместителя начальника следствия. В этот момент, как она предположила, и произошел какой-то «слом в его голове». В течение месяца она получила три анонимных букета, а после этого мужчина написал ей во «ВКонтакте», выразив надежду, что ей понравились цветы.

По словам собеседницы, она поблагодарила его за цветы, но попросила больше так не делать. На тот момент она уже находилась в отношениях. Настойчивый коллега на какое-то время пропал.

«Террор» по жизни и в Сети

В феврале 2021 года ее перевели обратно в городской отдел полиции, но уже начальником. В одну из февральских ночей Роман стал ей названивать, просил выйти поговорить, агрессивно себя вел, угрожал разрушить ее отношения с другим мужчиной.

«Игнор с Романом не работал с самого начала. Когда я не отвечала, он начинал писать моим родителям. Мой папа в тот момент „словил“ первый инсульт от его писанины. Роман мастерски овладел социальными сетями. У меня родители живут за границей. Папа живет в Канаде, в Ванкувере», — поделилась женщина.

Она рассказала, что мужчина очернял ее перед отцом, писал всякие гадости. Аналогичные сообщения он отправлял и ее 10-летней дочери. На этом дело не закончилось. Роман в одну из ночей порезал колеса на служебном автомобиле. Женщина обратилась в Управление собственной безопасности МВД России за помощью.

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«Я написала в УСБ три заявления с перерывом в три недели. Говорила, защитите, пожалуйста, меня. Человек неадекватен, что он со мной сделает я не знаю. А он караулил меня в тот момент у квартиры. Мне уйти было некуда. Он меня подлавливал в подъезде», — рассказала она.

Помимо этого, Роману помогали коллеги, отслеживая перемещения ее машины, что запрещено законом. Он дошел до того, что создал в социальных сетях фейковую страницу от ее имени, где порочил ее честное имя, в частности, что она якобы занимается проституцией и спит с генералами.

После этого начались проблемы на службе, но она все же смогла обелить свое имя. Но прошлой весной Роман опустился уже до преступлений.

Преступные деяния «влюбленного» сталкера

В марте 2022 года настойчивый ухажер ограбил девушку, сорвав браслет с ее руки. В начале лета он принялся за ее автомобиль, на котором сначала разбил дверь и стекло. Сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей.

«Ему уже предъявлено обвинение по этому эпизоду», — пояснила она.

Потом Роман продолжил резать колеса на машине. После обращения в аппарат президента, дали ход делу по побоям. Романа отвели в суд, где ему назначили 10 суток административного ареста. Все пошло по новому кругу, когда она вышла замуж.

По ее словам, у него «сорвало крышу окончательно». Мужчина опустился до того, что измазал ей входную дверь фекалиями, поэтому она продала квартиру и жила на съемных, меняя адреса каждый месяц.

Апогей этой истории — пылкий поклонник перешел к угрозам убийства. Женщина рассказала, что он обещал убить ее так, чтобы его никто даже не заподозрил. По ее словам, только когда эта информация попала в социальные сети, на телеканалы и в Telegram, полиция зашевелилась.

Романа вызывали на допросы, потом он скрылся. Его задержали в Москве и по суду запретили приближаться к тому дому, где она уже не живет. Женщина не чувствует себя в безопасности. Сталкер продолжает ее преследовать и сейчас.