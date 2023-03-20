20 марта 2023, 01:15
Си Цзиньпин назвал цель своего визита в Россию
Си Цзиньпин назвал целью своего визита в Россию укрепление дружбы и мира
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал цели своей поездки в Россию. В авторской статье в «Российской газете» он отметил, что его визит нацелен на укрепление мира, сотрудничества и дружбы.
«Предстоящий мой визит в Россию нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира», — указал в статье китайский лидер.
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Он добавил, что готов совместно с российским коллегой Владимиром Путиным наметить новые планы, направленные на открытие новых перспектив китайско-российских отношений, партнерства и стратегического взаимодействия.
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Глава китайского государства отметил, что уровень российско-китайских отношений, который существует на сегодня, дался нелегко. Поэтому нужно сохранять дружбу между странами. Россия и Китай должны углублять культурно-гуманитарные связи, проводить совместные спортивные мероприятия на самом высоком уровне.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Россия укрепляют политическое доверие и выстраивают новую парадигму отношений между крупными державами.
Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин в своей статье, опубликованной накануне его визита в Россию, дал оценку отношениям Москвы и Пекина. Он посетит страну 20 марта. Его визит закончится 22 марта.
Россия
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Си Цзиньпин
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