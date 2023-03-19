Власть 19 марта 2023, 15:30 Путин впервые посетил ДНР. Главное о визите президента в Мариуполь Президент России Путин впервые посетил Мариуполь — главное YouTube

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Президент России Владимир Путин впервые посетил освобожденный Мариуполь. В Кремле заранее не анонсировали этот визит, поэтому знаковая поездка стала настоящей неожиданностью. В городе глава государства сел за руль автомобиля, объехал несколько районов и успел заглянуть в гости к одному из горожан.

Прилетел на вертолете и сел за руль

Мариуполь расположен на территории Донецкой Народной Республики. За город шли ожесточенные бои. Во время отступления ВСУ прицельно били по жилым домам из танков, стараясь нанести максимальный урон инфраструктуре города.

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Операция по освобождению территории Мариуполя и завода «Азовсталь» от украинских боевиков завершилась весной минувшего года. Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил об этом президенту 20 мая. С этого момента начались масштабные восстановительные и строительные работы. Кроме того, военным было необходимо провести разминирование ряда территорий и зданий в Мариуполе.

В воскресенье, 19 марта, Путин рано утром прилетел в город на вертолете. После президент сел за руль автомобиля и вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным начал объезжать районы города. По ходу поездки они сделали несколько остановок, чтобы глава государства осмотрел здание филармонии, несколько памятных мест, береговую линию в районе яхт-клуба и жилые дома в микрорайоне Невском.

Во время поездки Хуснуллин обратил внимание, что в городе уже успели «более или менее» подремонтировать дорожное покрытие. Путин в ответ заметил, что дороги получились хорошие. Плюс удалось наладить систему освещения, которого не было вообще.

«Запустили движение общественного транспорта: 110 автобусов работают. И, Владимир Владимирович, если все получится, к лету хотим запустить первый трамвайный маршрут. Уже трамвайные линии ремонтируем, трамваи есть. Сеть была достаточно большая, суммарно несколько десятков километров», — уточнил вице-премьер.

Понравилась президенту восстановленная мариупольская филармония. Он заглянул в комнату хранения музыкальных инструментов и обновленный концертный зал на 200 мест — там он занял кресло в первом ряду, чтобы дать оценку в качестве зрителя.

«Удобно, красиво», — отметил Путин.

Хуснуллин сообщил, что здание филармонии восстановили буквально за три месяца. В апреле собираются поставить спектакль, добавил он.

Заглянул в гости к семье мариупольцев

Оценивая ход благоустройства города, вице-премьер обратил внимание, что жители начали активнее возвращаться в Мариуполь.

Народ стал возвращаться, когда увидели, что идет восстановление. Народ стал активно возвращаться просто семьями. Мы видим это четко и ясно. Марат Хуснуллин вице-премьер России

Активно продолжается и жилищное строительство в Мариуполе. Осенью минувшего года Минобороны сообщало, что с начала возведения крупного жилого квартала строители сдали уже шесть многоэтажек. Всего в новом микрорайоне построят 12 домов на 1011 квартир, уточнили в ведомстве.

Квартиры жильцы получат с полной отделкой. Придомовые территории благоустраивают. Для детей оборудуют игровые площадки, а для взрослых — уличные тренажеры. Предусмотрены парковки.

Президент решил лично убедиться в том, что для людей построили достойное жилье. Он пообщался с несколькими местными жителями в микрорайоне Невском.

«Можно с вами хотя бы поздороваться? Мы только по телевизору вас видели», — обратились к Путину несколько жильцов.

Глава государства отметил, что надо начинать знакомиться поближе. Люди поблагодарили его за освобождение города и отметили, что теперь у них появился «маленький кусочек рая» — есть где жить, квартиры очень комфортные.

«Здесь живем. Спасибо вам за победу! Мы дождались! Мы за вас молимся. Это маленький кусочек рая сейчас у нас здесь», — поделились жильцы.

Президент в ответ пообещал, что строительство новых жилых кварталов продолжится.

Один из мариупольцев пригласил Путина подняться к себе в квартиру, правда, супругу об этом не предупредил. Получился сюрприз. Осмотрев жилище, глава государства уточнил количество комнат и оценил кухню. Задерживаться не стал, чтобы не беспокоить семейство.

«Не будем вас беспокоить. Извините, пожалуйста, что так неожиданно зашли», — сказал Путин.

О развитии аэропорта Мариуполя

Хуснуллин также доложил Путину о планах по восстановлению аэропорта Мариуполя. Он указал на быстрые темпы работ и отметил, что российские военные уже начали использовать его после разминирования. Гражданские рейсы воздушная гавань пока не принимает.

Планируется, что полноценно объект начнет работать в 2025 году. Хотя здание аэропорта получило достаточно сильные разрушения из-за обстрелов со стороны ВСУ, подчеркнул Хуснуллин, взлетно-посадочная полоса более-менее сохранилась.

Вице-премьер упомянул о варварских действиях украинских военных, говоря и о состоянии медицинских объектов в городе. По его словам, он посещал больницу сразу после освобождения Мариуполя и своими глазами видел, как в соседних помещениях жили беженцы, находились больные и проходили операции.

«Все медицинские приборы и оборудование — все было заминировано», — подчеркнул он.

Путин, комментируя действия ВСУ, заметил, что нормальные люди так не делают.

Значение визита Путина в Мариуполь

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже заявил, что вся поездка главы государства не была спланирована заранее, как и перемещения по Мариуполю.

Он обратил внимание, что кортежа фактически не было, а российский лидер сам сел за руль машины. В целом это была полноформатная рабочая поездка, подчеркнул представитель Кремля.

Песков также обратил внимание, что президент даст поручения, чтобы решить проблемы, о которых ему рассказали мариупольцы. Во время беседы люди затронули вопросы о задержке выплат зарплат. Также их интересовала процедура оформления гражданства и получения российских паспортов.

РИА «Новости»

Поездка Путина в ДНР без преувеличения стала одним из главных событий с начала года. Мариуполь можно назвать символичным местом, учитывая то, что пережили жители этого города, все трагические события, которые происходили в нем, заявил в беседе с «360» заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

«Город начал восстанавливаться. Те изменения, которые происходят сегодня в Мариуполе, безусловно, произойдут и во всех других городах Донбасса. Я уверен, что еще не раз все мы сможем в этом убедиться», — подчеркнул он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев отметил духоподъемную роль визита Путина в Мариуполь.

«Президент Российской Федерации лично за рулем автомобиля спокойно проезжает по Мариуполю, это говорит о высоком уровне безопасности. Он обсудил с вице-премьером планы строительства и восстановления. Все это очень важно для населения страны, для молодежи, ведь глава государства выступает гарантом спокойствия и развития», — заключил собеседник «360».