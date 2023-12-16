Спецоперация 16 декабря 2023, 19:23 «Зубы дракона» сломили наступление ВСУ. Что такое «линия Суровикина» Полковник Баранец назвал «линию Суровикина» серьезным препятствием для ВСУ РИА «Новости»

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Украина боится активного наступления со стороны противника. Чтобы хоть как-то сберечь личный состав, ВСУ начали устанавливать на границе с РФ и Белоруссией «зубы дракона» — часть так называемой «линии Суровикина». Укрепления, ранее высмеянные Украиной, помогли сломить наступление ВСУ. Что же представляют из себя «линия Суровикина» и «зубы дракона» — в материале «360».

Что такое «зубы дракона» и почему над ними смеялись на Украине

«Зубы дракона» представляют собой бетонные пирамиды, которые могут быть выполнены и из других материалов, например, гранита, рассказал «360» военный эксперт Борис Джерелиевский. Сооружения нужны для защиты от бронетехники.

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«Предполагается, что танки, БМП, наезжая на эти пирамиды, дальше не смогут двигаться, что эта линия непреодолима для них. Собственно говоря, это достаточно давнее изобретение практиковалось так же, как противотанковые ежи», — объяснил специалист.

«Зубы дракона» использовали еще во времена Первой мировой войны, когда танки только начали появляться.

«И во Вторую мировую войну использовались широко, и во всех других конфликтах. Так что ничего уникального в этом нет», — добавил Джерелиевский.

РИА «Новости»

С именем военачальника Сергея Суровикина такие сооружения связаны достаточно условно. Люди уже забыли об этих противотанковых укреплениях, которые актуализировались установкой на Запорожском направлении. Эксперт отметил, что «зубы дракона» — не самая эффективная защита от бронетанковой техники, но она все же работает.

На Украине установку таких сооружений Россией пытались высмеять в контексте той пропаганды, что «вот-вот наступит перемога», отметил специалист. Украинские власти стремились показать «бессилие» ВС РФ и доказать, что действия российской армии «обречены на провал».

«Только в одном месте они (ВСУ — прим. ред.) сумели приблизиться к этим пирамидам. По-моему, они даже не допустили попыток их преодолеть. Все попытки контрнаступа были купированы еще на уровне опорных пунктов. Так что они даже к первой линии не смогли приблизиться», — заключил Джерелиевский.

«Зубы дракона» — это шутка, заявляли на Украине

Противотанковые укрепления России ранее высмеял бывший украинский командир Евгений Дикий, сообщало издание Business Insider. По словам военнослужащего, для него стала загадкой установка пирамид.

«Единственное рациональное объяснение заключается в том, что кто-то просто сожрал бюджет. Потому что от них нет абсолютно никакой пользы, поскольку они не останавливают танки», — заявил Дикий.

Украинские СМИ также публиковали тренировку танков ВСУ на полигоне для преодоления «зубов дракона», которые ВС РФ «понатыкали сотнями где попало».

«Как видим, от украинского возмездия они их не спасут», — иронизировали журналисты.

РИА «Новости»

Как «линия Суровикина» сломила контрнаступление ВСУ

Несмотря на насмешки украинцев, «зубы дракона» сломили контрнаступление ВСУ. Теперь украинские боевики решили скопировать «линию Суровикина», которая представляет собой серьезную преграду, рассказал «360» военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке, писатель Виктор Баранец.

«Ее еще называют бутербродом. Почему? Она делается из нескольких компонентов. Итак, „зубы дракона“. Вот эти треугольники железобетонные, которые густо расставляются на передовой. Там же вырываются противотанковые рвы», — объяснил эксперт.

Он отметил, что рвы нельзя преодолеть без установки специального инженерного моста. Третьим компонентом «бутерброда» он назвал густые минные поля.

«Такую преграду просто так преодолеть нельзя. Она в любом случае затормозит наступление той армии, которая попрет на рубежи», — подчеркнул Баранец.

РИА «Новости»

Где украинцы установят «зубы дракона»

Своим указом президент Украины Владимир Зеленский четко обозначил три основных рубежа на поле боя, где установят укрепления: Авдеевка, Краснолиманское и Купянское направления. Еще два рубежа — это прифронтовые области у границ с Россией и Белоруссией, рассказал Баранец.

«Растопыривайте пальцы: пять направлений. На пяти рубежах уже начато строительство этих оборонительных редутов», — отметил он.

Эксперт предупредил о недопустимости наплевательского отношения к противнику. Врага надо уважать, поскольку на этих рубежах могут погибнуть бойцы ВС России. Для недопущения такой ситуации у российской армии есть специальная инженерная техника и механизмы разминирования.

«Таким образом мы будем стараться не идти на те рубежи, где они установили самые плотные линии обороны. Мы будем стараться их обходить», — заключил Баранец.

Командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков ранее сообщал, что Украине потребуется как минимум три месяца на строительство оборонительных сооружений. По его мнению, ВСУ не смогут создать укрепления, хоть немного похожие на «линию Суровикина».