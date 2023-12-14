Спецоперация 14 декабря 2023, 14:31 ВСУ приступили к установке новой полосы обороны на границе с Белоруссией и Россией Генерал Наев: ВСУ устанавливают «зубы дракона» на границе с РФ и Белоруссией Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские военные начали устанавливать «зубы дракона» на северной границе с Россией и Белоруссией. Об этом заявил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев в Facebook*.

По его словам, в Черниговской области бойцы оборудуют полосу обороны, чтобы контролировать рубежи страны. Генерал опубликовал видео, на котором украинцы копают траншею и устанавливают там треугольные бетонные блоки.

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«Если угроза будет расти, на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы, и мы будем готовы адекватно реагировать на любое развитие ситуации», — отметил Наев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на конфликт, разгорающийся между украинским лидером Владимиром Зеленским и военными. Он напомнил, что уже сообщал о расколе руководстве страны.

По мнению Лукашенко, военные стали для украинского президента самой серьезной оппозиционной силой. ВСУ понесли большие потери, а местные военкоматы начали призывать женщин, добавил белорусский лидер.

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