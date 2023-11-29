Спецоперация 29 ноября 2023, 11:37 Контрнаступление ВСУ сломили российские линии обороны с цепями и «зубами дракона» Военкор Чаленко: связанные цепями «линии Суровикина» остановили украинские танки Michael Brochstein/Keystone Press Agency/globallookpress

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Сложная структура российской обороны, прозванная «линией Суровикина», разрушила планы Украины и не позволила ВСУ атаковать российские позиции. Об этом Ura.ru рассказал военкор Александр Чаленко.

По его словам, основу линии обороны составляют «зубы дракона» — бетонные блоки треугольной формы, эффективно останавливающие танки врагов. Он обратил внимание, что российские заграждения отличаются от украинских размерами. «Зубы дракона» ВС России намного больше тех, что ставят ВСУ.

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«Я в ДНР видел их у бывшей украинской позиции. Они где-то были по колено, а у России — почти метр», — указал военкор.

Он добавил, что российские блоки дополнительно связываются цепями для большей эффективности.

«Когда танк идет, он не может их смести и тянет за собой на цепях другие танки», — подчеркнул Чаленко.

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко пожаловался, что ВСУ столкнулись с острой нехваткой военных, сообщил RT. По информации СМИ, украинские войска потеряли на передовой много обученных пехотинцев.