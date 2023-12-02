Мир 02 декабря 2023, 02:22 Стало известно, сколько времени нужно Украине на возведение анонсированной Зеленским линии обороны Командир «Русского Легиона» Фомченков: Украина не создаст до весны новую оборону Официальное интернет-представительство президента Украины

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Украина планирует возвести оборонительные сооружения на границе с Россией и Белоруссией, но на их строительство потребуется минимум три месяца. ВСУ не смогут создать укрепления, хоть немного похожие на «линию Суровикина», которая остановила наступление украинской армии. Об этом изданию Ura.ru рассказал командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков.

«У ВСУ большой опыт строительства оборонительных линий. <…> Ресурсы для этого у них есть. Но у них не так много времени для того, чтобы выстроить полноценную линию обороны на всем протяжении фронта. <…> Хотя бы два-три месяца нужно», — заявил Фомченков.

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Командир добровольцев пояснил, что зима на Украине создает дополнительные сложности, морозы чередуются с дождями. Копать и подгонять технику очень трудно. Также многое зависит от человеческих и материальных ресурсов, на Украине «наблюдается усталость», отметил собеседник издания.

Украина сосредоточится на строительстве оборонительных сооружений от Донбасса до западной части страны, заявил президент Владимир Зеленский. Надлежащее устройство оборонных рубежей должно стать «приоритетным вопросом».