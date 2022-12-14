Эксклюзив 14 декабря 2022, 12:42 👎 Высокотехнологичная неудача. Американский Patriot не спасет Украину Военный эксперт Кошкин: российские С-400 превосходят американские ЗРК Patriot Викимедиа

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Американские власти могут передать ВСУ зенитно-ракетные комплексы Patriot, хотя пока не подтверждают такие планы. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал «360», что это высокотехнологичное оружие не раз терпело поражение и сильно отстает от российских ЗРК.

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Далее — прямая речь.

Неудачные ЗРК

Зенитно-ракетный комплекс Patriot — современное, высокотехнологичное, сложное в эксплуатации вооружение. Однако оно вступает в этом же классе российскому ЗРК большой и средней дальности С-400 и даже С-300.

Один из самых серьезных технических и тактических проколов у Patriot случился во время его применения в Саудовской Аравии. Тогда беспилотники из Йемена смогли поразить и сжечь значительную часть военного оборудования.

Это позор: купленный за большие деньги американский зенитно-ракетный комплекс, который стоял на защите воздушных рубежей исламского государства, не смог предотвратить организованную хуситами атаку БПЛА.

Ракетная установка ЗРК Patriot / Викимедиа

Вряд ли эти дроны оказались более высокотехнологичны, чем вооружение Соединенных Штатов — на самом деле, беспилотники были откровенно невысокого класса. Тем не менее они смогли проникнуть через тот воздушный забор, которые создавали Patriot.

Цель для уничтожения

Даже если американцы передадут Вооруженным силам Украины эти ЗРК, они не смогут полностью защитить все стратегически важные объекты страны. Это просто технически невозможно.

Конечно, ЗРК смогут обеспечить прикрытие каких-то точек, но не более. Естественно, поначалу там будут находиться специалисты из Соединенных Штатов, так как бойцы ВСУ не умеют работать с таким высокотехнологичным вооружением.

Учитывая тот факт, что российская армия впервые будет соприкасаться с подобного рода зенитно-ракетными комплексами США, наверняка будет выработана специальная стратегия против Patriot, которые станут целями для уничтожения.

Обстановка в зоне спецоперации

Армия России сейчас уверенно находится в режиме натиска: инициатива в наших руках, хотя украинские военные предпринимают попытки вторжения, ищут возможные места для прорыва. Пока все они безуспешны.

Комплекс Patriot, Люфтваффе / Викимедиа

Российские войска в состоянии стабильно находиться на своих позициях и продвигаться, нанося неприемлемый урон ВСУ.

Это видно по картине боев на донецком направлении. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что более 50% территорий республики освобождено.