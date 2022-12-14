Мир 14 декабря 2022, 00:33 США пока не планировали поставлять на Украину ЗРК Рatriot — Пентагон Пресс-секретарь Пентагона Райдер: у США нет планов по поставке систем Patriot на Украину РИА «Новости»

Читать 360tv в

У США нет планов передавать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Мы продолжим обсуждать эту тему. Если у нас будет что объявить, мы сделаем это», — сказал он.

Реклама

Райдер подчеркнул, что отправка Украине средств ПВО является одним из приоритетов Минобороны США. Но о поставках ЗРК Patriot пока нет никаких точных сведений.

Реклама

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на несколько официальных лиц в правительстве США сообщила, что переговоры и подготовка по отправке комплексов Patriot на Украину находится на завершающей стадии. По их сведениям, администрация президента объявит об этом уже на этой неделе. И сразу после ЗРК оперативно доставят на Украину.

Власти Германии на прошлой неделе объявили о решении не отправлять на Украину системы ПВО Patriot. Их передадут в Польшу, как страны заранее и договорились. Передать украинцам предназначенные Польше ЗРК предложили сами поляки. По мнению бозревателя Defense News Ярослава Адамовски, так они пытались напрямую вовлечь Германию в конфликт на Украине.