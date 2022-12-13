Спецоперация 13 декабря 2022, 03:50 Более половины территории ДНР освободили от боевиков ВСУ – Пушилин Врио главы ДНР Пушилин заявил об освобождении более 50% территории ДНР РИА «Новости»

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Союзные войска освободили от украинских военных более половины территории ДНР. Об этом РИА «Новости» заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Политик добавил, что эта цифра касается только территорий. Если говорить о населении, то она гораздо выше.

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«Если мы говорим о населении — для нас это самое важное — то здесь гораздо больше цифра, потому что численность населения в освобожденных населенных пунктах является достаточно большей, нежели еще на неосвобожденных территориях», — сказал он.

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Пушилин добавил, что в планах Вооруженных сил РФ — освобождение всей территории ДНР в ее конституционных границах. По его словам, наши военные делают все возможное, чтобы приблизить этот момент.

Ранее врио главы ДНР заявил, что войска на 70% освободили Марьинку. Бои, по словам Пушилина, ведутся внутри города.