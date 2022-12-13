Мир 13 декабря 2022, 22:45 США скоро объявят о передаче Украине ЗРК Patriot — СМИ CNN: власти США на этой неделе планируют объявить о передаче киевскому режиму ЗРК Patriot РИА «Новости»

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Администрация президента США Джо Байдена завершает подготовку по отправке зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину. Об этом власти страны могут объявить уже на этой неделе, сообщил CNN со ссылкой на нескольких высокопоставленных чиновников.

«План Пентагона еще должен быть одобрен министром обороны Ллойдом Остином, прежде чем он будет отправлен на подпись президенту Джо Байдену», — говорится в статье.

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Украина давно просит США направить им ЗРК, указывая на регулярные обстрелы российской армии и на разрушенную энергосистему страны. Если страна получит их, то это будут самые эффективные системы ПВО на Украине.

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Авторы статьи отмечают, что количество комплексов для отправки еще неизвестно. Обычно Patriot включает в себя радар, компьютеры, электроэнергетическое оборудование, блок управления и до восьми пусковых установок.

Если отправку ЗРК согласуют, их доставят в ближайшие сроки.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что комплексы Patriot станут законной целью российских военных в случае их поставки на Украину.