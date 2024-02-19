Эксклюзив 19 февраля 2024, 23:58 Украинское головокружение от выдуманных успехов Писатель Беседин: бравурные украинские полководцы загнали себя в ловушку Unsplash

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Украинцы все меньше доверяют властям, которые с начала специальной операции обманывали людей с помощью информационной пропаганды. Писатель Платон Беседин в колонке для «360» отметил, что украинские полководцы загнали себя в ловушку.

Далее — прямая речь.

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Когда началась СВО, украинская власть решила выжечь информационное разнообразие каленым «Хаймерсом». Оно и так, это разнообразие, стремилось к нулю, но тут за него взялись совсем жестко.

Только один источник, только один поток, только одно мнение — да, большой брат [руководитель офиса президента Украины Андрей] Ермак следит за тобой, украинец. Так появился телемарафон «Единые новости».

Украинцы были вынуждены смотреть только его. А там врали, ох как врали! Однако долгое время граждане, как говорится, худо-бедно доверяли этому чуду информационной пропаганды.

Pxhere

Да, что-то смущало, что-то пугало, но такие мастера, как [экс-советник офиса президента Украины] Алексей Арестович помогали пережить начало СВО, а главное — скармливали публике победные нарративы. Зеленскому и Ермаку это нравилось — и они сами фонтанировали безумными тезисами: вроде летом будем купаться в Черном море.

По итогу — украинские власти и пропагандисты настолько увлеклись, что 100 раз пригрозили контрнаступлением, которое, по их мнению, должно было пройти через российские редуты, как нож сквозь масло (почти цитата).

Что было дальше — мы все помним. Так бравурные полководцы различных фронтов (в том числе, информационных) загнали себя в ловушку.

Оказалось, что русский воин силен, русский воин отважен и смел, а потому отступать с занятых рубежей не намерен. Более того, новая линия обороны явила свою эффективность, а вот хваленая западная техника — вроде разрекламированных «леопардов», — наоборот, показала себя не с лучшей стороны, ломаясь и горя в степях Украины.

Когда же контрнаступление захлебнулось, а после превратилось в защиту, украинцы стали понимать: что-то пошло не так. В офисе президента воскликнули: «Хьюстон, Вашингтон, у нас проблемы!»

РИА «Новости»

В Киеве еще надеялись перебить негативные вести с фронта различными как бы внушающими оптимизм поводами. Однако Зеленский съездил в Мюнхен с весьма скромными результатами, а вот Авдеевка, бывшая символом украинской обороны, пала реально.

Причем пала в нервной, максимально беспомощной обстановке, когда военные снимались со своих мест без согласования с вышестоящим начальством. Бежали, улепетывали — так правильнее сказать.

И вот результат — рейтинг доверия к украинскому телемарафону пополз вниз: теперь тех, кто не доверяет, больше. И таких людей, говорящих Киеву «мы вам не верим!», с каждым днем будет все больше и больше.

Потому что слишком долго и слишком ванильно украинская пропаганда кормила граждан бравурными речами и победоносными реляциями — как следствие, случилось головокружение от выдуманных успехов.

Тем больнее оказалось падать. Казалось бы, что такого? Бывает; военный конфликт ведь. Да, но это в нормальной стране, а Украина, живущая по законам постмодерна, существует лишь для того, чтобы выдумку сделать былью, и рейтинги здесь ценятся куда больше реальных достижений.

Однако сколько ни одурманивай себя и других — отрезвление рано или поздно случится. На Украине оно уже начинается — накатывает, точно цунами. Что ж, туда им, этим мерзким лгунам, и дорога.