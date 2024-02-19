Спецоперация 19 февраля 2024, 10:54 ВСУ наспех минировали Авдеевку при бегстве из города Российский сапер Усман: ВСУ наспех минировали Авдеевку при бегстве Ministry of Defense of Ukraine

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Вооруженные силы Украины, вероятнее всего, наспех минировали Авдеевку при бегстве, так как качество заграждений оказалось низким. Об этом рассказал РИА «Новости» командир российского инженерного взвода с позывным Усман.

Отечественные саперы уже начали разминировать город. По словам экспертов, украинские боевики в основном использовали мины старого советского производства. Но при этом российские бойцы замечают много натовских боеприпасов.

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Командир инженерного взвода отметил, что на передних эшелонах обороны ВСУ постарались и хорошо заминировали территории.

«Но при отступлении, когда мы затягивались в город — видно, противник торопился очень сильно. Поэтому качество минных заграждений уже „подхрамывало“», — подчеркнул он.

Украинские военные воспользовались смешанными типами минных заграждений — как против техники, так и против пехоты.

Российские бойцы продолжают зачистку жилых кварталов населенного пункта. Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ перекинуть армейские резервы из Киевской области под Авдеевку.