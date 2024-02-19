19 февраля 2024, 10:54
ВСУ наспех минировали Авдеевку при бегстве из города
Российский сапер Усман: ВСУ наспех минировали Авдеевку при бегстве
Вооруженные силы Украины, вероятнее всего, наспех минировали Авдеевку при бегстве, так как качество заграждений оказалось низким. Об этом рассказал РИА «Новости» командир российского инженерного взвода с позывным Усман.
Отечественные саперы уже начали разминировать город. По словам экспертов, украинские боевики в основном использовали мины старого советского производства. Но при этом российские бойцы замечают много натовских боеприпасов.
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Командир инженерного взвода отметил, что на передних эшелонах обороны ВСУ постарались и хорошо заминировали территории.
«Но при отступлении, когда мы затягивались в город — видно, противник торопился очень сильно. Поэтому качество минных заграждений уже „подхрамывало“», — подчеркнул он.
Украинские военные воспользовались смешанными типами минных заграждений — как против техники, так и против пехоты.
Российские бойцы продолжают зачистку жилых кварталов населенного пункта. Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ перекинуть армейские резервы из Киевской области под Авдеевку.
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