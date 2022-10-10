ВС России отразили попытки наступления ВСУ на Купянском направлении | 360°

Важное 10 октября 2022, 13:38 Поделиться Telegram

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Viber ВС России отразили попытки наступления ВСУ на Купянском направлении Минобороны: ВС России отразили попытки наступления ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российские войска смогли отразить попытки наступления украинских сил на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, противник силами четырех ротных тактических групп пытался пойти в наступления. Однако в итоге ему не удалось это сделать. ВС РФ уничтожили более 40 украинских военнослужащих, а также 15 единиц техники, пять танков и четыре боевые бронированные машины.

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Кроме того, российские силы уничтожили пять складов боеприпасов и вооружения ВСУ в Николаевской, Запорожской областях и в ДНР. Также ликвидированы две базы хранения топлива для техники ВСУ в Днепропетровской области.

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Более того, как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, ракетные войска, авиация и артиллерия РФ в ходе спецоперации поразили шесть пунктов управления Вооруженных сил Украины за сутки.

Министерство добавило, что российские артиллеристы и ракетчики сорвали попытки украинских военных навести переправы через реку Жеребец на Краснолиманском направлении.

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