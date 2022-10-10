Минобороны России подтвердило удары по объектам инфраструктуры Украины | 360°

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Минобороны России подтвердило удары по объектам инфраструктуры Украины

Минобороны РФ сообщило об успешности ударов по объектам связи и энергетики на Украине

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Российские военные  в ходе выполнения поставленных задач нанесли успешные удары высокоточным оружием по объектам энергетики, связи и военного управления Украины. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы нанесли массированные удары оружием большой дальности. Все назначенные объекты поражены, цель ударов достигнута», — заявил он.

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Кроме того, в течение прошлых суток российские военные сорвали попытку наступления националистов на Николаевско-Криворожском направлении.

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«Противник потерял более 60 единиц живой техники, 16 бронированных машин и девять танков», — сообщил Конашенков.

Также ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области и сорвали попытку ВСУ навести переправу через реку Жеребец на Краснолиманском направлении.

Утром в понедельник стало известно о ракетных взрывах в Киеве, Харькове, Днепропетровске и ряде остальных областей Украины. Во многих городах начались проблемы  с подачей электричества, воды и со связью.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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