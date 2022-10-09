ВСУ потеряли более 200 солдат на Николаево-Криворожском направлении за сутки | 360°

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ВСУ потеряли более 200 солдат на Николаево-Криворожском направлении за сутки

Минобороны России: ВСУ потеряли 200 солдат на Николаево-Криворожском направлении

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Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 200 солдат, 41 бронемашину и три танка. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 200 украинских военнослужащих, три танка, 41 боевая бронированная машина, три орудия и 7 автомобилей», — говорится в сообщении.

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Также сообщено, что на Николаево-Криворожском направлении украинские боевики не предпринимают попытки масштабных наступательных действий из-за значительных потерь в живой силе и технике. Так, потери личного состава 96-го и 98-го батальонов 60-й пехотной бригады, а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ превысили 30 процентов.

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Ведомство также доложило об уничтожении склада с 200 ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и «Ураганов» в Николаевской области. Они принадлежали 61-й пехотной бригаде ВСУ.

Минобороны РФ

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