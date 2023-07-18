18 июля 2023, 12:26
Киевский режим впал в ярость из-за неудач ВСУ. Терроризм — попытка сдержать обещания перед Западом
Политолог Михайлов призвал ВС России ответить Украине из-за атаки на Крымский мост
Украинские власти, совершив очередную атаку на Крымский мост, уже перестали скрывать свою террористическую сущность. Российские военные должны принять этот вызов и ликвидировать каждого, кто имел отношение к теракту на важнейшем инфраструктурном объекте, заявил «360» военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.
Далее — прямая речь.
Киевский режим не скрывает свою террористическую сущность. Заявления [депутата Рады Алексея Гончаренко ] о том, что нужно наградить участников атаки на Крымский мост, стоит расценивать как прямой вызов для российской разведки.
Она должна вычислить время награждения и сделать целенаведение на это мероприятие с последующим уничтожением всех причастных как к награждению, так и к исполнению задания.
Более того, нужно по цепочке установить всех причастных к атаке на Крымский мост и заняться их устранением.
Необходимо вспомнить МОССАД (национальная разведывательная служба Израиля — прим. ред.), который ликвидировал по всему миру всех причастных к уничтожению евреев, к пыткам и так далее. Нам тоже стоило бы создать такую службу для выявления всех причастных к убийствам мирных граждан на территории России.
Связаны обещанием
Украина пообещала западным партнерам возврат Крыма. Теперь им нужно как-то выполнять обещания. Это агрессивная риторика, они взяли к себе в рекламу перед западными партнерами планы по устранению русских с полуострова.
Именно с этим я связываю атаки Крымского моста, нападения беспилотников на Севастополь и другие города полуострова.
Минимальный коэффициент полезности
С другой стороны, ВСУ не могут отбросить российское войска к Азовскому морю, не могут отрезать нам сухопутную дорогу на Крым.
У противника так получается, что одни задачи он не выполняет, а другие выполняет, но на минимальном коэффициенте полезности.
ВСУ проводят атаки с сухопутной и морской линий, но все безуспешно. Такое положение дел все больше разъяряет киевский режим.
Удары по центрам принятия решений
Все это говорит о том, что России нужно принимать решения о нанесении серьезных ударов с тяжелым вооружением по центрам принятия решений. Другого выхода уже нет.
Необходимо брать под контроль Одессу и Николаев, чтобы не допускать ударов со стороны Черного моря. Еще нужно разбить зерновые терминалы этих городов, чтобы не было поводов запускать дроны против ВС России.
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