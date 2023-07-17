Мир 17 июля 2023, 22:02 «Киев сам решает». Ситуацию с терактом на Крымском мосту прокомментировали в США Блинкен в связи с терактом на Крымском мосту: Украина должна сама решать, как вести бои РИА «Новости»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ситуацию с терактом на Крымском мосту. В выступлении перед журналистами он заявил, что Украина «сама решает», как вести боевые действия. Цитату привело РИА «Новости».

«Конечно, Украина должна решать, как она ведет эти боевые действия в защиту своей территории, своего народа и своей свободы», — сказал Блинкен.

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Он добавил, что США «мониторят ситуацию».

Взрыв на Крымском мосту произошел рано утром 17 июля. В результате погибла семейная пара из Нового Оскола, их 14-летняя дочь госпитализирована с травмами.

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила в связи с произошедшим, что Украина предприняла террористическую атаку на Крымский мост в свете отсутствия успехов у ВСУ. Она добавила, что украинским военным на этом фоне остается только убивать мирных жителей.