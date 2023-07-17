Эксклюзив 17 июля 2023, 21:17 Теракт на Крымском мосту как начало Писатель Беседин: Украина совершила теракт на Крымском мосту из-за медиаэффекта Скриншот видео

Читать 360tv в

Киевский режим совершил второй по счету теракт на Крымском мосту. Писатель Платон Беседин объяснил «360», что Украина идет на подобные меры из-за медиаэффекта и просто потому, что привыкла лить кровь ради крови.

Далее — его прямая речь.

Сегодня, 17 июля 2023 года, во второй половине дня я пересек Крымский мост по железнодорожному полотну. Поезд, вышедший из Симферополя, подбирался к Керчи долго и осторожно. Железнодорожники искали варианты, как развести составы, сбившиеся с плана из-за утреннего теракта.

Его совершила Украина при поддержке западных спецслужб. Открыто это не заявлено, но сомневаться не приходится. В результате теракта погибли мужчина и женщина, а девочка, их дочь, выжила. И ей надо всячески помочь.

Сказано много — я хочу акцентировать главное. Это уже второй теракт Украины [в отношении Крымского моста]. Любые сомнения, если вдруг они у кого-то были, относительно сущности киевского режима окончательно отпали. Это террористы, которые льют крови ради крови — раз. И ради медиаэффекта — два.

Опять же неудивительно, что со стороны Запада не прозвучало осуждения теракта. Убийство двух мирных человек — это часть плана по истреблению населения России и Украины. Этого хотят Лондон и Вашингтон; их цель — максимальное уничтожение населения.

Очевидно, что ответы за украинские атаки на Крымский мост будут. Минобороны уже разрабатывает их. Однако важнее и правильнее систематически подавлять и уничтожать зло, рожденное киевским режимом. Так, чтобы у нацистов не было даже шанса продохнуть.

И еще одно — то, как на теракт отреагировали люди на Крымском полуострове. Напомню, что за день до этого наблюдалась массированная атака беспилотников на Севастополь. Ее успешно отбили. Очевидно, что люди сохраняют спокойствие. Более того, как и блэкаут: он только прибавил решимости севастопольцам и крымчанам и веры в Победу.

Я почувствовал это и на полуострове, и в поезде, вгрызающемся в материк.