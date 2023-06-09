Эксклюзив 09 июня 2023, 02:40 Россия еще не показала все свои козыри. Киев и его кураторы пришли в бешенство после срыва наступления ВСУ Экс-сенатор Клинцевич: Россия еще не показала все свои возможности в СВО РИА «Новости»

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Украинские боевики попытались прорвать оборону российских войск на Запорожском направлении. Бойцы остановили противника, которому пришлось отступить с большими потерями. Срыв планов привел в бешенство Киев и его западных кураторов. Стало очевидно, что и подрыв Каховской ГЭС с последующим затоплением территорий было отвлечением наших сил и средств от других направлений. Об этом в беседе с «360» заявил лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, военные разгадали замысел и переиграли противника.

Далее — прямая речь.

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Провальная попытка прорыва

[ВСУ] наметили цели, и основным и пунктом контрнаступления было Запорожское направление. Но вы сами понимаете, что при той системе инженерного обеспечения нашей обороны <…> осуществить повсеместно прорыв невозможно.

Инженерное обеспечение, которое достаточно сильное в ВСУ, обеспечило только [наступление] на четырех направлениях, но там везде украинские военные были остановлены. <…>

Они длительное время долбили Каховскую плотину, которая по инженерному состоянию деградировала. Последнюю неделю начали усиливать сброс воды на Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) и увеличили давление в Каховском водохранилище. И уже потом небольшими, так сказать, раздражающими ударами они привели к разрушению плотины и началось затопление.

РИА «Новости»

При этом до этого они и техникой, и своими действиями демонстрировали будущее важнейшее контрнаступление, отвлекая наше внимание. И после этого началось на Запорожском направлении <…> наступление. Оно было остановлено.

Наступление начали семь бригад. Фронт небольшой. И, конечно, наши минные поля, инженерные заграждения не дали ему развиться. Они, имея большие силы, не могли так рассредоточиться и нанести везде удар, хотя была просто беспрецедентная артиллерийская и ракетная переподготовка.

HIMARS били по боевым порядкам нашего переднего края. Это не получилось и, естественно, наступление осуществляли старые советские танки Т-64, Т- 80, а все Leopard, Marder, американские машины пехоты находились на заднем плане. Они должны были дальше для картинки, и с учетом их качеств, развить это наступления. У них (ВСУ — прим. ред.) произошел крайне серьезный срыв, они в бешенстве.

Официальное интернет-представительство президента Украины

Даже средства массовой информации, которые были подготовлены к этому контрнаступлению, замолчали, и их растерянность беспрецедентная. При этом мы понимаем, что после некоторого времени наступила морально-психологическая деградация внутри подразделений Украины: огромные потери, сожженная бронетехника и отказ уже на уровне больших командиров от дальнейших контратак, которые получают серьезное сопротивление.

Звенья одной цепи

Сегодня мы понимаем, что все это звенья одной цепи: разрушение Каховской плотины, затопление наших территорий, населенных пунктов, создание экологического бедствия, отвлечение наших сил и средств от других направлений. Запорожское направление, которое было достаточно сильно укреплено с нашей стороны, было определено как ключевое. Они были уверены, что будут сняты оттуда какие-то подразделения для усиления юга.

Я считаю, что наша разведка переиграла, военные абсолютно четко разгадали замысел, сумели противостоять.

Четыре направления попыток прорыва — это натовская тактика, когда они где-то слабину определяют и направляют все усилия туда, дабы сделать разрыв, <…> отвлечь основные силы. <…>

Произошел срыв, большая растерянность, крайнее недовольство тех американских руководителей, которые это делали. Люди посылаются на убой, и сегодня по большому счету идет утилизация украинского солдата, не считаясь ни с чем. Вот, на мой взгляд, что произошло и что в дальнейшем происходит.

Наше командование абсолютно правильно рассчитало. Единственное, что предотвратить «Каховку» у нас возможности не было. Все понимали, наверное, что вот эти предыдущие удары, которые наносились с лета прошлого года, наносили вред плотине — беспрецедентное давление, созданное водой.

Был период, когда плотину прорвали, а уровень воды в Каховском водохранилище только увеличился. Такой был напор воды с ДнепроГЭС, где никогда такого не было, чтобы все шлюзы были открыты и шел такой сброс воды. Тем более такое количество дождей, которые в последнее время были — воды собралось много. Конечно, это экологическая катастрофа, проблема. Но обвинение России в том, что мы это сделали, что мы так создали трудности для своей территории, для своих людей, что мы затопили свои боевые порядки со складами, с техникой — это просто надо быть идиотами, чтобы вот такие вещи утверждать.

Россия еще не показала все свои возможности

Так как на Западе информация дается дозировано, [то] идет просто обвинение и констатация факта. Нет ни альтернативной точки зрения, ни показа альтернативных фактов. Все это связано с этим контрнаступлением <…>.

Как показало время, русский солдат не дрогнул, позиции не сдал, контрнаступление [противника] остановил. Конечно, они (ВСУ — прим. ред.) не ожидали, потому что они ночью начали [наступление], что наши ночные охотники — вертолеты — с расстояния 10 километров противотанковыми реактивными снарядами перемелят наступающих в пух и прах.

Целые «вертушки» были устроены нашими вертолетчиками с поддержкой артиллерии и авиации. Россия сегодня показала некие свои возможности, но не до конца. Мы ждем, когда откроет забрало и с шашкой наперевес пойдет НАТО, мне кажется, осталось недолго. И тогда они увидят и поймут, что собой представляет Россия и ее вооруженные силы. <…> Полная уверенность в нашей стране, в наших вооруженных силах и знание того, чем мы обладаем, и что мы можем продемонстрировать.