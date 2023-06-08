Спецоперация 08 июня 2023, 15:50 Шойгу заявил о срыве попытки ВСУ совершить прорыв на Запорожском направлении Министр обороны Шойгу: ВСУ совершили попытку прорыва на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Украинские боевики совершили попытку прорыва обороны российских войск на Запорожском направлении. Для этого на линии соприкосновения они собрали до 1,5 тысячи человек и 150 единиц бронетехники. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Сегодня в 01:30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны», — заявил министр.

Шойгу подчеркнул, что скопления сил противника разведчики обнаружили заблаговременно. Превентивный удар по позициям ВСУ нанесли артиллерия, авиация и противотанковые средства.

В результате двухчасового боя украинская армия потеряла до 350 человек личного состава, 30 танков и 11 боевых машин пехоты.

«На всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел», — подчеркнул министр.

Шойгу добавил, что для попытки прорыва командование украинских войск направило из резервов специально подготовленных военных, которые свою задачу не выполнили.

О начале контрнаступления украинских войск министр обороны России Сергей Шойгу заявил в минувший вторник, 6 июня. Он подчеркнул, что противник совершил безуспешные попытки прорыва на разных направлениях и за три дня потерял большое количество личного состава и боевой техники. Министр уточнил, что речь идет гибели 3715 военных, а также об уничтожении более 500 единиц боевой техники, в том числе переданных ВСУ странами Запада.