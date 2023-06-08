08 июня 2023, 19:45
ВСУ понесли серьезные потери на Запорожском направлении
Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на минных полях на Запорожском направлении
Вооруженные силы Украины в ходе ночного наступления на Запорожском направлении понесли первые серьезные потери, пытаясь преодолеть минные поля. Об сообщил командующий группировкой Вооруженных сил России на этом участке СВО генерал-полковник Александр Романчук. Его слова привело Минобороны РФ.
«С выходом к минным полям четыре танка противника подорвались, в том числе была уничтожена установка разминирования. Затем в огневое поражение противника включились расчеты противотанковых ракетных комплексов подразделений специального назначения и общевойсковых подразделений», — уточнил командующий.
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Романчук заявил, что после этого противник понес серьезные потери и отказался от дальнейшего преодоления минных полей.
По данным Минобороны, российские разведчики не позволили Вооруженным силам Украины провести внезапную атаку на Запорожском направлении. ВС России применили для удара по противнику бомбардировочную и штурмовую авиацию.
Попытка прорыва стоила ВСУ более 30 ликвидированных танков, среди них три Leopard. В ходе двухчасового боя украинская армия лишилась около 350 человек личного состава.
Минобороны РФ
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