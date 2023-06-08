Спецоперация 08 июня 2023, 19:30 Разведка сорвала попытку внезапного прорыва ВСУ на Запорожском направлении Минобороны: разведка помогла избежать внезапности наступления ВСУ РИА «Новости»

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Действия российских разведчиков не позволили Вооруженным силам Украины провести внезапную атаку на Запорожском направлении. Об этом заявил командующий группировкой ВС России на этом участке спецоперации генерал-полковник Александр Романчук, сообщило Минобороны.

«Своевременно силами войсковой разведки, подразделениями специального назначения, воздушной разведкой противник был вскрыт и ему было нанесено огневое поражение», - сказал он.

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По словам Романчука, ВС России наносили поражение бомбардировочной и штурмовой авиацией. Таким образом, действия разведывательных подразделений не позволили противнику достичь внезапности выполнения своей задачи, отметил генерал.

Согласно данным Минобороны, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о результатах ночного наступления на Запорожском направлении.

При попытке прорыва Вооруженные силы Украины потеряли более 30 танков, в том числе три Leopard. В результате двухчасового боя украинская армия лишилась около 350 человек личного состава.