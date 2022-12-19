Эксклюзив 19 декабря 2022, 18:38 «Дойти до Киева». Назван способ остановить обстрелы мирных жителей Донбасса Политолог Михайлов: обстрелы Донецка завершатся, когда ВС России дойдут до Киева РИА «Новости»

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Украинские военные прекратят обстрелы Донецка только после того, когда российские войска отодвинут позиции националистов на расстояние, недосягаемое для ракет. В случае освобождения Авдеевки Вооруженные силы России получат возможность как минимум снизить число атак на столицу ДНР. Однако ключ к прекращению обстрелов полностью — в украинской столице, рассказал «360» политолог Евгений Михайлов.

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Далее — прямая речь.

Российская армия пресекла контратаку ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР, занятых нашими военнослужащими. Эти позиции открывают дальнейший путь на Авдеевку — важнейший пункт обороны ВСУ, который они укрепляли восемь лет. Из Авдеевки наносят самые мощные удары по Донецку. Когда возьмем ее, число ударов снизится.

Чтобы полностью нивелировать угрозу Донецку, нужно дойти до Киева. Запад сейчас усиливает поставки дальнобойных высокоточных вооружений, они могут прилетать в Донецк и другие города из глубины Украины.

Обстрелы закончатся с завершением специальной операции, когда Украина перестанет существовать как милитаристское государство.

Разведка начала работать лучше

Второй аспект брифинга Минобороны — уничтожение диверсионных групп в ЛНР и Запорожской области. Наши службы работают, диверсантов обнаруживает разведка. Вполне вероятно, что ликвидированные диверсионные группы были слабо подготовлены. Может быть, они состояли из наемников, но сам факт их уничтожения говорит о высоком уровне получения нами разведывательной информации.

Побить крылья птичкам

В брифинге Минобороны сообщалось, что на всей территории проведения спецоперации массово сбили беспилотники ВСУ. У Украины есть свои беспилотники, вопрос лишь в принадлежности их к конкретной стране.

Там могут прятаться беспилотники Германии или Польши. Вся Европа и США поставляют ВСУ подобные вооружения, прежде всего для разведки. Чем больше мы их уничтожаем, тем быстрее придет победа.

Мы не дали им получить точные данные с этих беспилотников, в результате чего ВСУ не узнали о дислокации и передвижении наших войск, понеся урон. Какой именно — этим занимаются наши военные. Потери у ВСУ велики, до 500 погибших каждый день, и показатель будет только увеличиваться.