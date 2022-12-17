Спецоперация 17 декабря 2022, 13:16 ВСУ активизировали деятельность диверсантов под Сватово Командир Алабай заявил о растущей активности диверсантов ВСУ в Сватово Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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ВСУ активизировали деятельность собственных диверсионно-разведывательных групп под городом Сватово в ЛНР. Сейчас они находятся в ожидании приказа, рассказал ТАСС командир добровольческого подразделения «Троя» с позывным Алабай.

«ДРГ присутствуют в виде залегендированных спящих ячеек. Это однозначно есть», — сообщил он.

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Офицер НМ ЛНР Андрей Марочко недавно сообщал, что бойцы ВСУ могут устроить ряд серьезных диверсий на инфраструктуре Сватово. Об этом ему сообщили разведчики.

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В последнее время бойцы ВСУ продолжают уклоняться от выполнения приказов командования идти в наступление под Артемовском. Недавно на этом направлении отряд наемников вместе с кадровыми бойцами ВСУ и мобилизованными не доехали до места сбора и просто скрылись в лесу. Свои действия они списали на плохую погоду, из-за чего их транспортное средство якобы застряло.