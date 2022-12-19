19 декабря 2022, 13:41
ВС РФ сбили четыре американских ракеты HARM в Белгородской области
Минобороны сообщило об уничтожении четырех американских ракет HARM в Белгородской области
Российские военные за прошедшие сутки сбили четыре американских ракеты HARM в небе над Белгородской областью. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Системы противовоздушной обороны сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США в воздушном пространстве Белгородской области», — заявил он.
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Силы ПВО за сутки ликвидировали восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Каиры Херсонской области, Приютное Запорожской области, Николаевка и Волноваха Донецкой Народной Республики, Площанка, Меловатка и Нижняя Дуванка Луганской Народной Республики.
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Российские военные перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS в районах Любимовки Запорожской области, Кременной в ЛНР и Сладкое в ДНР.
Минобороны РФ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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