Армия 19 декабря 2022, 13:41 ВС РФ сбили четыре американских ракеты HARM в Белгородской области Минобороны сообщило об уничтожении четырех американских ракет HARM в Белгородской области РИА «Новости»

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Российские военные за прошедшие сутки сбили четыре американских ракеты HARM в небе над Белгородской областью. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Системы противовоздушной обороны сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США в воздушном пространстве Белгородской области», — заявил он.

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Силы ПВО за сутки ликвидировали восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Каиры Херсонской области, Приютное Запорожской области, Николаевка и Волноваха Донецкой Народной Республики, Площанка, Меловатка и Нижняя Дуванка Луганской Народной Республики.

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Российские военные перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS в районах Любимовки Запорожской области, Кременной в ЛНР и Сладкое в ДНР.