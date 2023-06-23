Эксклюзив 23 июня 2023, 00:35 Контрнаступление ВСУ захлебнулось? Запад вдохнет в него новую жизнь ради контроля над Россией Клинцевич: Запад закроет глаза на провалы ВСУ для получения рычага давления на Россию РИА «Новости»

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Большие потери техники и личного состава украинских войск в ходе начавшегося контрнаступления разочаровали страны Запада. Материалы о неоправдавшихся надеждах вышли на сайте американского телеканала CNN и в немецкой газете Bild. Собеседники журналистов констатировали, что прорвать оборону российской армии ВСУ не смогли, но при этом из-за ударов ракет и авиации, а также минных полей, потеряли большое количество техники. Всего украинским военным удалось взять под контроль 120 квадратных километров. При этом российская армия уже накопила достаточно большие резервы, чтобы дать отпор наступлению ВСУ, поддержанных Западом.

Лидер Российского союза ветеранов Афганистана и бывший член комитета Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с «360» заявил, что страны Запада не считаются с потерями украинцев, поэтому продолжат направлять туда дополнительное оружие, так как видят в стране рычаг для давления на Россию. Но в результате они столкнутся с жестким ответом.

Далее — его прямая речь.

Поддержка Запада

Запад начнет вливать больше денег, оборонный комплекс НАТО включится на полную мощность и Украина получит самое современное вооружение. Но все это приведет к дальнейшей утилизации украинских солдат. Так как весь этот конфликт, по мнению Запада, направлен на разрушение России и желание сделать ее покорной.

U.S. Department of Defense

Если на Афганистан США потратили 3,5 миллиона долларов, оставив там огромное количество вооружений, то на Украину, которая крайне востребованная с точки зрения воздействия на Россию, вне всякого сомнения они потратят большое количество денег.

Когда народ Украины поймет, что стал просто пешкой в руках Запада для борьбы с нашей страной, то он станет глубоко несчастным. Они уже потеряли свой суверенитет, а после этого потеряют надежду. Это все произойдет в ближайший год.

Серьезные последствия

Россия не сдаст свои позиции. Я бы хотел напомнить заявление президента России Владимира Путина во время последнего заседания Совета Безопасности, что у коллективного Запада не хватит сил экономически и военно-политически поставить нашу страну на колени.

РИА «Новости»

Они не выдержат этой нагрузки. Пострадает их народ и их экономика. Этот год они прожили, можно сказать, без энергетических проблем. Но они только начинаются и осенью это будет очень большая проблема.

Ошибки ВСУ

Наше командование делает все правильно с точки зрения обороны. Всегда есть три большие дивизии: первого и второго эшелона и третий — армейский, который копает оборонительные сооружения.

Перед первой линией находится полоса обеспечения длиной в 20 километров. Командование заявило, что их солдаты заняли в километре, где-то в 300 метрах, где-то в 500, населенные пункты в этой полосе обеспечения.

Но она находится перед первой линией в 20 километров. То есть они даже первую линию не пробили, включив все свои резервы, потратив из наступающих сил треть. Теперь они не в состоянии дальше вести наступательные действия. Все это очень сказывается на людях.

Официальный сайт президента Украины

Сейчас жара, а украинских боевиков там погибло немерено. Тела никто не забирает. Российская армия всегда эвакуирует убитых и раненых с поле боя. В этом наше главное отличие. В духовно-нравственной ценности и человеческой сущности. Украинские военные уже это потеряли.

Части и соединения накачивают психотропными веществами, которые приводят к большим потерям. Под влиянием стимулятора солдат не чувствует боли от ранения и продолжает наступать. В результате получает травмы уже несовместимые с жизнью.

Раненых там нет. Только убитые.

Все это делают страны Запада с русскими, которые живут на территории Украины. Оболваненные и введенные в заблуждение они попали в большую беду. Но пережить ее придется нам вместе.

Судьба режима

В том, что Украина потеряет свою государственность и субъектность, у меня сомнений нет. Она уже потеряла. Но пока президент Владимир Зеленский что-то продолжает вещать в информационном поле. Хотя даже его жена уже открыто говорит, что не живет с ним. В этом обществе все деградирует.

Официальный сайт президента Украины

Зачем делать такие вещи публичными я не знаю. Но это сказывается на простых людях, которые там живут. Поэтому представители киевских властей, которые выживут в ходе специальной военной операции, ждет тюрьма после победы России. За воинские преступления, которые они совершили.

Финал спецоперации

Сегодня на открытом заседании Совета Безопасности России все открыто сказали, что идет борьба с коллективным Западом. Это не просто. Но только за две недели утилизировали 246 танков, хотя они не чета советским.

Ситуация сейчас развивается таким образом, поэтому я жду новую экскалацию, дальнейшего увеличения сил и средств. Думаю, что через год-полтора мы с этой темой закончим. Но с огромными потерями для Украины: с людскими, материальными и духовными. Но по другому научить их нельзя.